ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подробности «сахарного дела», нефть, лимиты на заправку, борьба с раком и побег из страны - все за вчера

05.02.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вы скоро спуститесь в минское метро — не удивляйтесь: там появились новые поезда. А если сядете в автобус — тоже не удивляйтесь: там больше не пугают 15-ю секундами для оплаты проезда — передумали. Еще бы: такие новости породили много шуток и несколько гневных петиций в адрес столичных транспортников! А если вы работаете дистанционно и вообще никуда не ездите (теперь это законно!) — то, вынуждены признать, мы иногда будем вам завидовать. Ладно, это все, конечно, не главное, что произошло во вторник — идем дальше.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Наконец-то что-то стало что-то ясно по «сахарному делу», а то с момента задержания директоров четырех сахарных заводов прошло уже 12 дней, а официальных комментариев до сих пор не было. Только вчера президент впервые прокомментировал ситуацию — такого, говорит, в Беларуси еще не было! Все они мне, говорит, конечно, как дети, но, мол, узнав о схеме, сказал: «Всех под метлу в камеру!». «Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор… В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания… Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег».
  • Вчера же на госТВ вышел сюжет о «сахарной мафии». Там — кадры оперативной съемки и спикер из КГБ, который рассказывает и показывает, кто, что и как как будто бы брал. Выясняется, что, по данным КГБ, покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня. «Увы, но легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 90-х и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему», сообщают нам с экранов.


  • А наш Саша Заяц вон считает, что надо бы с предпосылками для коррупции вначале разобраться — а потом все эти громкие дела складно по телевизору живописать. Если подумать, то ничего ах не произошло, просто впервые такой резонанс связан с именно сахаром — а коррупция-то по-прежнему продолжает демонстрировать свою живучесть. Госсобственность, директивное установление цен, наличие льгот и преференций — вот где рассадник. Почитайте его мнение, сами все поймете.
  • Так, а что там у нас с американской нефтью? Помните, Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Александром Лукашенко в Минске довольно неожиданно заявил, что Штаты готовы обеспечить Беларусь американской нефтью «на 100 процентов по конкурентным ценам». И, на первый взгляд, этот посыл кажется неправдоподобным и попахивает популизмом. Но, как выясняется, американскую нефть уже пробовали на вкус соседи Беларуси, да и намерения США на европейском рынке довольно серьезные. Может, что и получится? Особенно с учетом того, какова на самом деле цена российской нефти для нас.
  • Лукашенко, кстати, тоже вчера визит Помпео вспоминал. Говорит, в России озаботились им, хотя «обнимается и целуется» со Штатами не наша страна. Ну и рассказал, какие операции мы с Помпео, который был еще директором ЦРУ, тут проводили.
  • Все это, кстати, он вчера обсуждал в Добруше — ездил смотреть, как там бумажная фабрика, которую строили и не достроили китайцы. По словам президента, пора уже обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, проваливших проекты в Беларуси. Итак, на что будет жаловаться?
  • Пока остаются нерешенными вопросы союзных взаимоотношений в нефтегазовой сфере, многие планы правительства могут если не остаться на бумаге, то потребовать существенной корректировки. А между тем подписанный еще в конце прошлого года Закон о бюджете на 2020 год и без того не добавляет оптимизма: нас ожидает дефицит бюджета и скромный рост доходов. Вы вообще в теме?
  • Тем временем на некоторых региональных заправках «Лукойла» появились лимиты на покупку топлива. Выяснили — неофициально, конечно, — что происходит. Теперь ждем официальных ответов.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Во вторник в Гродно пошел снег. Ничего в этом природном явлении в феврале не было бы удивительного, если бы не аномально теплая зима — а так все ринулись радоваться и фотографировать. А вот самолет из Хургады из-за таких погодных условий сесть не смог — пришлось лететь в Минск. Кстати, не приземлился дома и рейс Хургада — Брест (но там не из-за снега).
  • Кстати, водители, если планируете заряжать свою Tesla в аэропорту, не забывайте, что это зарядка там бесплатная, а вот парковка на стоянке, где стоят зарядные станции, — очень даже платная. Вон один уже нормально так попал!
  • Вот у нас колонка эксперта о том, как научить детей противостоять педагогическому насилию. А то последние резонансные случаи, будь то нецензурные высказывания и замахивание предметами мебели на детей или недавнее рукоприкладство с нанесением ребенку телесных повреждений, никого не оставляют безучастным, правда?
  • Главный редактор заблокированного в Беларуси оппозиционного сайта charter97.org Наталья Радина, задержанная после Плошчы-2010, рассказала, как сбегала из страны девять лет назад. «Я приняла очень трудное для меня решение. Написала маме о предстоящем побеге на бумажке, показала родителям и тут же ее сожгли. Мы понимали: в доме тоже может быть прослушка». Настоящий детектив, обязательно прочтите.
  • Хотите расскажем о волках? Мы просто сходили на первую организованную экскурсию по следам волка в Беловежской Пуще — и узнали о хищнике все. Он, оказывается, очень похож на человека, и его не отстреливать надо, а уже почти спасать.


  • А еще мы пригласили в студию официантов и поговорили с ними о работе, стрессе и самых запоминающихся гостях — вот очень забавное видео. Вот вы, например, как отреагируете, если после банкета на 30 человек оставят 1,5 рубля чаевых? А удивитесь, если посетитель высыплет на стол соль и начнет… ладно, нужно же оставить интригу…
  • Читали истории женщин с неожиданным фитнесом? Они танцуют в необычных ботинках, гоняют на роликах, висят в йога-гамаках — и прекрасно себя чувствуют. Знакомьтесь — три прекрасные мамы за 40 (а кое-кто из них уже и бабушка, но в это сложно поверить).
  • Кстати, «Холопа» смотрели? Эта российская комедия обогнала по кассовым сборам даже «Движение вверх» и стала самым кассовым фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ.
  • А вот здесь — материал, написанный по сенсационному исследованию о блокаде Ленинграда. Оказывается, смертей от голода могло быть намного меньше.

И О СПОРТЕ

  • У нас очень тяжелая история 18-летнего штангиста Димы, который больше не встает. Он сломал позвоночник в борьбе за золото чемпионата Европы — и его мама видела все это в прямом эфире (это страшное видео есть в статье). Как это произошло и что ждет Диму дальше, нам рассказал сам немногословный парень, его мать, тренер и чемпионы — звезды тяжелой атлетики. Вы, если что, тоже можете ему помочь.


Все новости вторника, 4 февраля

Кстати. Наша же AFISHA всегда точно знает, куда сходить, чтобы не было жаль потерянных денег и времени: на балет, на творческий вечер или на спектакль по современной белорусской пьесе. Держите «must see» на февраль! Ну и напоминаем, что с 5 до 9-го февраля — большая книжная выставка в Минске: вот здесь собрали все — что купить, с кем встретиться, на что посмотреть. Изучайте — и хорошего дня!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Если вы скоро спуститесь в минское метро - не удивляйтесь: там появились новые поезда. А если сядете в автобус - тоже не удивляйтесь: там больше не пугают...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Ежегодно взятки составляли сотни тысяч долларов». КГБ показал, как директора сахарных заводов брали деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика