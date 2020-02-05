Подробности «сахарного дела», нефть, лимиты на заправку, борьба с раком и побег из страны - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вы скоро спуститесь в минское метро — не удивляйтесь: там появились новые поезда . А если сядете в автобус — тоже не удивляйтесь: там больше не пугают 15-ю секундами для оплаты проезда — передумали . Еще бы: такие новости породили много шуток и несколько гневных петиций в адрес столичных транспортников! А если вы работаете дистанционно и вообще никуда не ездите ( теперь это законно !) — то, вынуждены признать, мы иногда будем вам завидовать. Ладно, это все, конечно, не главное, что произошло во вторник — идем дальше.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Наконец-то что-то стало что-то ясно по « сахарному делу », а то с момента задержания директоров четырех сахарных заводов прошло уже 12 дней, а официальных комментариев до сих пор не было. Только вчера президент впервые прокомментировал ситуацию — такого, говорит, в Беларуси еще не было! Все они мне, говорит, конечно, как дети, но, мол, узнав о схеме, сказал: «Всех под метлу в камеру!». «Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор… В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания… Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег».

», а то с момента задержания директоров четырех сахарных заводов прошло уже 12 дней, а официальных комментариев до сих пор не было. Только вчера президент ситуацию — такого, говорит, в Беларуси еще не было! Все они мне, говорит, конечно, как дети, но, мол, узнав о схеме, сказал: «Всех под метлу в камеру!». «Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор… В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания… Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег». Вчера же на госТВ вышел сюжет о «сахарной мафии». Там — кадры оперативной съемки и спикер из КГБ, который рассказывает и показывает, кто, что и как как будто бы брал . Выясняется, что, по данным КГБ, покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня. «Увы, но легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 90-х и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему», сообщают нам с экранов.









Ввели новые правила провоза наличных через границу (правда, они актуальны только для очень богатых ).

через границу (правда, они ). Ну, а в стране началась внезапная проверка боеготовности армии — и резервистов забирают на сборы. Так что проверяйте почтовые ящики, друзья, вдруг повестка: говорят, может быть дополнительный призыв .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ









А еще мы пригласили в студию официантов и поговорили с ними о работе, стрессе и самых запоминающихся гостях — вот очень забавное видео . Вот вы, например, как отреагируете, если после банкета на 30 человек оставят 1,5 рубля чаевых? А удивитесь, если посетитель высыплет на стол соль и начнет… ладно, нужно же оставить интригу…

и поговорили с ними о работе, стрессе и самых запоминающихся гостях — . Вот вы, например, как отреагируете, если после банкета на 30 человек оставят 1,5 рубля чаевых? А удивитесь, если посетитель высыплет на стол соль и начнет… ладно, нужно же оставить интригу… Читали истории женщин с неожиданным фитнесом ? Они танцуют в необычных ботинках, гоняют на роликах, висят в йога-гамаках — и прекрасно себя чувствуют. Знакомьтесь — три прекрасные мамы за 40 (а кое-кто из них уже и бабушка, но в это сложно поверить).

? Они танцуют в необычных ботинках, гоняют на роликах, висят в йога-гамаках — и прекрасно себя чувствуют. (а кое-кто из них уже и бабушка, но в это сложно поверить). Кстати, « Холопа » смотрели? Эта российская комедия обогнала по кассовым сборам даже «Движение вверх» и стала самым кассовым фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ .

» смотрели? Эта российская комедия обогнала по кассовым сборам даже «Движение вверх» и стала . А вот здесь — материал, написанный по сенсационному исследованию о блокаде Ленинграда. Оказывается, смертей от голода могло быть намного меньше.

И О СПОРТЕ

У нас очень тяжелая история 18-летнего штангиста Димы, который больше не встает. Он сломал позвоночник в борьбе за золото чемпионата Европы — и его мама видела все это в прямом эфире (это страшное видео есть в статье). Как это произошло и что ждет Диму дальше, нам рассказал сам немногословный парень, его мать, тренер и чемпионы — звезды тяжелой атлетики. Вы, если что, тоже можете ему помочь .





Все новости вторника, 4 февраля

Кстати. Наша же AFISHA всегда точно знает, куда сходить, чтобы не было жаль потерянных денег и времени: на балет, на творческий вечер или на спектакль по современной белорусской пьесе. Держите «must see» на февраль ! Ну и напоминаем, что с 5 до 9-го февраля — большая книжная выставка в Минске: вот здесь собрали все — что купить, с кем встретиться, на что посмотреть . Изучайте — и хорошего дня!

Ваша редакция