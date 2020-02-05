Подробности «сахарного дела», нефть, лимиты на заправку, борьба с раком и побег из страны - все за вчера

Если вы скоро спуститесь в минское метро — не удивляйтесь: там появились новые поезда. А если сядете в автобус — тоже не удивляйтесь: там больше не пугают 15-ю секундами для оплаты проезда — передумали. Еще бы: такие новости породили много шуток и несколько гневных петиций в адрес столичных транспортников! А если вы работаете дистанционно и вообще никуда не ездите (теперь это законно!) — то, вынуждены признать, мы иногда будем вам завидовать. Ладно, это все, конечно, не главное, что произошло во вторник — идем дальше.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Наконец-то что-то стало что-то ясно по «сахарному делу», а то с момента задержания директоров четырех сахарных заводов прошло уже 12 дней, а официальных комментариев до сих пор не было. Только вчера президент впервые прокомментировал ситуацию — такого, говорит, в Беларуси еще не было! Все они мне, говорит, конечно, как дети, но, мол, узнав о схеме, сказал: «Всех под метлу в камеру!». «Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор… В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания… Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег».
Вчера же на госТВ вышел сюжет о «сахарной мафии». Там — кадры оперативной съемки и спикер из КГБ, который рассказывает и показывает, кто, что и как как будто бы брал. Выясняется, что, по данным КГБ, покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня. «Увы, но легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 90-х и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему», сообщают нам с экранов.
А наш Саша Заяц вон считает, что надо бы с предпосылками для коррупции вначале разобраться — а потом все эти громкие дела складно по телевизору живописать. Если подумать, то ничего ах не произошло, просто впервые такой резонанс связан с именно сахаром — а коррупция-то по-прежнему продолжает демонстрировать свою живучесть. Госсобственность, директивное установление цен, наличие льгот и преференций — вот где рассадник. Почитайте его мнение, сами все поймете.
Так, а что там у нас с американской нефтью? Помните, Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Александром Лукашенко в Минске довольно неожиданно заявил, что Штаты готовы обеспечить Беларусь американской нефтью «на 100 процентов по конкурентным ценам». И, на первый взгляд, этот посыл кажется неправдоподобным и попахивает популизмом. Но, как выясняется, американскую нефть уже пробовали на вкус соседи Беларуси, да и намерения США на европейском рынке довольно серьезные. Может, что и получится? Особенно с учетом того, какова на самом деле цена российской нефти для нас.
Лукашенко, кстати, тоже вчера визит Помпео вспоминал. Говорит, в России озаботились им, хотя «обнимается и целуется» со Штатами не наша страна. Ну и рассказал, какие операции мы с Помпео, который был еще директором ЦРУ, тут проводили.
Пока остаются нерешенными вопросы союзных взаимоотношений в нефтегазовой сфере, многие планы правительства могут если не остаться на бумаге, то потребовать существенной корректировки. А между тем подписанный еще в конце прошлого года Закон о бюджете на 2020 год и без того не добавляет оптимизма: нас ожидает дефицит бюджета и скромный рост доходов. Вы вообще в теме?
Ну, а в стране началась внезапная проверка боеготовности армии — и резервистов забирают на сборы. Так что проверяйте почтовые ящики, друзья, вдруг повестка: говорят, может быть дополнительный призыв.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Вчера был Всемирный день борьбы с раком — и вот у нас история невероятно сильной женщины, у которой три онкодиагноза, но она не сдается — и поддерживает других. «Меня рак не убивает, — говорит Ирина Жихар. — Я слабею, мои жизненные силы уходят, организм не справляется, но тем не менее Бог дает мне возможность 25 лет ходить, лечиться и помогать другим». Вот здесь у нас можно почитать онкопсихолога — о том, как найти в себе верное отношение к онкологии и смерти. Увы, но ВОЗ опасается резкого роста числа раковых заболеваний.
Во вторник в Гродно пошел снег. Ничего в этом природном явлении в феврале не было бы удивительного, если бы не аномально теплая зима — а так все ринулись радоваться и фотографировать. А вот самолет из Хургады из-за таких погодных условий сесть не смог — пришлось лететь в Минск. Кстати, не приземлился дома и рейс Хургада — Брест(но там не из-за снега).
Кстати, водители, если планируете заряжать свою Tesla в аэропорту, не забывайте, что это зарядка там бесплатная, а вот парковка на стоянке, где стоят зарядные станции, — очень даже платная. Вон один уже нормально так попал!
Главный редактор заблокированного в Беларуси оппозиционного сайта charter97.org Наталья Радина, задержанная после Плошчы-2010, рассказала, как сбегала из страны девять лет назад. «Я приняла очень трудное для меня решение. Написала маме о предстоящем побеге на бумажке, показала родителям и тут же ее сожгли. Мы понимали: в доме тоже может быть прослушка». Настоящий детектив, обязательно прочтите.
Хотите расскажем о волках? Мы просто сходили на первую организованную экскурсию по следам волка в Беловежской Пуще — и узнали о хищнике все. Он, оказывается, очень похож на человека, и его не отстреливать надо, а уже почти спасать.
А еще мы пригласили в студию официантов и поговорили с ними о работе, стрессе и самых запоминающихся гостях — вот очень забавное видео. Вот вы, например, как отреагируете, если после банкета на 30 человек оставят 1,5 рубля чаевых? А удивитесь, если посетитель высыплет на стол соль и начнет… ладно, нужно же оставить интригу…
Читали истории женщин с неожиданным фитнесом? Они танцуют в необычных ботинках, гоняют на роликах, висят в йога-гамаках — и прекрасно себя чувствуют. Знакомьтесь — три прекрасные мамы за 40 (а кое-кто из них уже и бабушка, но в это сложно поверить).
А вот здесь — материал, написанный по сенсационному исследованию о блокаде Ленинграда. Оказывается, смертей от голода могло быть намного меньше.
И О СПОРТЕ
У нас очень тяжелая история 18-летнего штангиста Димы, который больше не встает. Он сломал позвоночник в борьбе за золото чемпионата Европы — и его мама видела все это в прямом эфире (это страшное видео есть в статье). Как это произошло и что ждет Диму дальше, нам рассказал сам немногословный парень, его мать, тренер и чемпионы — звезды тяжелой атлетики. Вы, если что, тоже можете ему помочь.