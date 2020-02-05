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В Пинском районе определены победители смотра-конкурса среди предприятий и учреждений на лучшее новогоднее оформление

05.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе определены победители смотра-конкурса среди предприятий и учреждений на лучшее новогоднее оформление
В смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление приняли активное участие сельскохозяйственные учреждения, а также учреждения образования, культуры, медицины, торговли, поссельисполкомы и хозяева сельских усадеб.

Напомним, среди сельсоветов Пинского района первое место в конкурсе занял Оснежицкий сельсовет, второе – Парохонский сельсовет, третье место – Плещицкий сельсовет. Кто признан победителем среди владельцев частных подворий, читайте здесь.

Пинским райкомом профсоюза работников АПК определены победители среди сельскохозяйственных учреждений:

  • первое место – открытое акционерное общество «Парохонское»;
  • второе место – открытое акционерное общество «Почапово»;
  • третье место – открытое акционерное общество «Плещицы».

Отделом по образованию Пинского райисполкома определены победители среди учреждений образования:

  • первое место – ГУО «Каллауровичскийясли-сад – средняя школа Пинского района»; ГУО «Пинковичский ясли-сад Пинского района;
  • второе место – ГУО «Оховская средняя школа» Пинского района; ГУО «Вязский ясли-сад Пинского района»;
  • третье место – ГУО «Погост-Загородская средняя школа имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия» Пинского района; ГУО «Сошненский ясли-сад Пинского района».

Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома определены победители:

среди ГУК «Пинская районная централизованная клубная система»:

  • первое место – Оснежицкий районный центр культуры и досуга;
  • второе место – Парохонский сельский центр культуры и досуга;
  • третье место – Мерчицкий ЦТКиБ.

среди ГУК «Пинская районная централизованная библиотечная система»:

  • первое место – Пинская центральная районная библиотека Е.Янищиц.

среди УО «Детские школ искусств»:

  • первое место – УО «Молотковичская ГДШИ».

среди предприятий, организаций и учреждений:

Бобриковский сельсовет:

  • первое место – административное здание сельисполкома и СУП «ПинскдревАгро;
  • второе место – ГУО «Плоскинский ясли-сад Пинского района».

Дубойский сельсовет:

  • первое место – Дубойский сельский исполнительный комитет;
  • второе место – Кончицкое лесничество ГЛХУ «Пинский лесхоз»;
  • третье место –  магазин д. Дубое Пинского райпо.

Загородский сельсовет:

  • первое место – ГУО «Вязский ясли-сад Пинского района»; КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак»;
  • второе место – ГУО «Погост-Загородскийясли-сад» Пинского района;
  • третье место – Погост-Загородская хлебопекарня УП «Пинскийкооппром».

Каллауровичский сельсовет:

  • первое место – ГУО «Каллауровичский ясли-сад – средняя школа Пинского района»;
  • второе место – административное здание Каллауровичского сельисполкома;
  • третье место – ФАП д. Каллауровичи.

Ласицкий сельсовет:

  • первое место – административное здание ОАО «Ласицк» и сельисполкома;
  • второе место – Ласицкий центральный сельский Дом культуры;
  • третье место –  ГУО «Ласицкий ясли-сад Пинского района»

Лопатинский сельсовет:

  • первое место – административное здание Лопатинского сельисполкома и дирекции ОАО «Лопатино»;
  • второе место – Лемешевичская участковая больница УЗ «Пинская центральная поликлиника»;
  • третье место –  магазин «Наша крама» ИП Кононович Т.М. в аг. Лопатино.

Логишинский сельсовет:

  • первое место – УСО «Логишинский Дом милосердия»;
  • второе место – административное здание ОАО «Логишин» и Логишинский сельисполком;
  • третье место –  ГУО «Логишинская средняя школа» Пинского района; Логишинское лесничество ГЛХУ «Телеханский лесхоз».

Лыщенский сельсовет:

  • первое место – Лыщенский сельисполком;
  • второе место – ГУО «Лыщенская средняя школа» Пинского района;
  • третье место –  Лыщенский сельский Дом культуры.

Мерчицкий сельсовет:

  • первое место – Центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся».

Молотковичский сельсовет:

  • первое место – административное здание Молотковичского сельисполкома;
  • второе место – административное здание ОАО «Пинский мехтранс»;
  • третье место – административное здание УО «Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства».

Новодворский сельсовет:

  • первое место – ГУО «Чуховский ясли-сад Пинского района»;
  • второе место – ГУО «Новодворская базовая школа» Пинского района;
  • третье место –  филиал ГУО «Лыщенская детская школа искусств» д. Чухово.

Оснежицкий сельсовет:

  • первое место – Оснежицкий районный Центр культуры и досуга;
  • второе место – административное здание Оснежицкого сельисполкома;
  • третье место –  КУМПП «Пинское районное ЖКХ».

Оховский сельсовет:

  • первое место – Кошевичский сельский Дом культуры;
  • второе место – ГУО «Кошевичский ясли-сад Пинского района»; ГУО «Оховский ясли-сад Пинского района»;
  • третье место –  ГУО «Оховская средняя школа» Пинского района; Оховский центральный сельский Дом культуры.

Пинковичский сельсовет:

  • первое место – филиал ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой»;
  • второе место – филиал ЦРМ ОАО «Пинскводстрой»;
  • третье место – ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района.

Поречский сельсовет:

  • первое место – административное здание Поречского сельисполкома;
  • второе место – Поречский центральный сельский Дом культуры;
  • третье место –  ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района.

Сошненский сельсовет:

  • первое место – ГУО «Сошненский ясли-сад Пинского района»;
  • второе место – ОАО «Почапово» диспетчерская участка аг. Сошно;
  • третье место –  кафе «Аист» Пинского райпо.
 
 
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