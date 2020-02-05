В Пинском районе определены победители смотра-конкурса среди предприятий и учреждений на лучшее новогоднее оформление

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Полесская правда
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В смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление приняли активное участие сельскохозяйственные учреждения, а также учреждения образования, культуры, медицины, торговли, поссельисполкомы и хозяева сельских усадеб.
Напомним, среди сельсоветов Пинского района первое место в конкурсе занял Оснежицкий сельсовет, второе – Парохонский сельсовет, третье место – Плещицкий сельсовет. Кто признан победителем
среди владельцев частных подворий, читайте здесь.
Пинским райкомом профсоюза работников АПК определены победители
среди сельскохозяйственных учреждений:
первое место – открытое акционерное общество «Парохонское»;
второе место – открытое акционерное общество «Почапово»;
третье место – открытое акционерное общество «Плещицы».
Отделом по образованию Пинского райисполкома определены победители
среди учреждений образования:
первое место – ГУО «Каллауровичскийясли-сад – средняя школа Пинского района»; ГУО «Пинковичский ясли-сад Пинского района;
второе место – ГУО «Оховская средняя школа» Пинского района; ГУО «Вязский ясли-сад Пинского района»;
третье место – ГУО «Погост-Загородская средняя школа имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия» Пинского района; ГУО «Сошненский ясли-сад Пинского района».
Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома определены победители:
среди ГУК «Пинская районная централизованная клубная система»:
первое место – Оснежицкий районный центр культуры и досуга;
второе место – Парохонский сельский центр культуры и досуга;
третье место – Мерчицкий ЦТКиБ.
среди ГУК «Пинская районная централизованная библиотечная система»:
первое место – Пинская центральная районная библиотека Е.Янищиц.
среди УО «Детские школ искусств»:
первое место – УО «Молотковичская ГДШИ».
среди предприятий, организаций и учреждений:
Бобриковский сельсовет:
первое место – административное здание сельисполкома и СУП «ПинскдревАгро;
второе место – ГУО «Плоскинский ясли-сад Пинского района».
Дубойский сельсовет:
первое место – Дубойский сельский исполнительный комитет;
второе место – Кончицкое лесничество ГЛХУ «Пинский лесхоз»;
третье место – магазин д. Дубое Пинского райпо.
Загородский сельсовет:
первое место – ГУО «Вязский ясли-сад Пинского района»; КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак»;
второе место – ГУО «Погост-Загородскийясли-сад» Пинского района;
третье место – Погост-Загородская хлебопекарня УП «Пинскийкооппром».
Каллауровичский сельсовет:
первое место – ГУО «Каллауровичский ясли-сад – средняя школа Пинского района»;
второе место – административное здание Каллауровичского сельисполкома;
третье место – ФАП д. Каллауровичи.
Ласицкий сельсовет:
первое место – административное здание ОАО «Ласицк» и сельисполкома;
второе место – Ласицкий центральный сельский Дом культуры;
третье место – ГУО «Ласицкий ясли-сад Пинского района»
Лопатинский сельсовет:
первое место – административное здание Лопатинского сельисполкома и дирекции ОАО «Лопатино»;
второе место – Лемешевичская участковая больница УЗ «Пинская центральная поликлиника»;
третье место – магазин «Наша крама» ИП Кононович Т.М. в аг. Лопатино.
Логишинский сельсовет:
первое место – УСО «Логишинский Дом милосердия»;
второе место – административное здание ОАО «Логишин» и Логишинский сельисполком;
третье место – ГУО «Логишинская средняя школа» Пинского района; Логишинское лесничество ГЛХУ «Телеханский лесхоз».
Лыщенский сельсовет:
первое место – Лыщенский сельисполком;
второе место – ГУО «Лыщенская средняя школа» Пинского района;
третье место – Лыщенский сельский Дом культуры.
Мерчицкий сельсовет:
первое место – Центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся».
Молотковичский сельсовет:
первое место – административное здание Молотковичского сельисполкома;
второе место – административное здание ОАО «Пинский мехтранс»;
третье место – административное здание УО «Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства».
Новодворский сельсовет:
первое место – ГУО «Чуховский ясли-сад Пинского района»;
второе место – ГУО «Новодворская базовая школа» Пинского района;
третье место – филиал ГУО «Лыщенская детская школа искусств» д. Чухово.
Оснежицкий сельсовет:
первое место – Оснежицкий районный Центр культуры и досуга;
второе место – административное здание Оснежицкого сельисполкома;
третье место – КУМПП «Пинское районное ЖКХ».
Оховский сельсовет:
первое место – Кошевичский сельский Дом культуры;
второе место – ГУО «Кошевичский ясли-сад Пинского района»; ГУО «Оховский ясли-сад Пинского района»;
третье место – ГУО «Оховская средняя школа» Пинского района; Оховский центральный сельский Дом культуры.
Пинковичский сельсовет:
первое место – филиал ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой»;
второе место – филиал ЦРМ ОАО «Пинскводстрой»;
третье место – ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района.
Поречский сельсовет:
первое место – административное здание Поречского сельисполкома;
второе место – Поречский центральный сельский Дом культуры;
третье место – ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района.
Сошненский сельсовет:
первое место – ГУО «Сошненский ясли-сад Пинского района»;
второе место – ОАО «Почапово» диспетчерская участка аг. Сошно;
третье место – кафе «Аист» Пинского райпо.
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> В смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление приняли активное участие сельскохозяйственные учреждения, а также учреждения образования, культуры,...