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Белорус украл одежду из бутика в Австрии - и там сбежал от суда. Судить его будут уже в Беларуси

05.02.2020 09:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похитить одежду из модного бутика в австрийском городе Грац попытался житель Полоцка. 40-летний мужчина снял с товара защитные магнитные бирки с чипами и пошел к выходу. Однако кражу заметили сотрудники магазина, они вызвали полицию. Затем мужчина вернулся на родину. Генпрокуратура Беларуси по документам, поступившим из Австрии, возбудила уголовное дело. В январе прокуратура области направила его в суд, сообщают «Витебские вести».


Фото: pixabay.com

Сотрудник полоцкой частной компании уже привлекался к уголовной ответственности в Беларуси за хулиганство. А в Австрии, куда часто ездил к друзьям, получил внушительный штраф за кражу в магазине.

В Граце в магазине брендовой одежды мужчина присмотрел футболку и куртку — вещи стоили почти 300 евро. Снял с них бирки с защитными чипами. И направился к выходу.

— Но мужчина не учел, что товар в этом магазине имеет двойную защиту от воровства: под подкладку одежды также клеят магнитную полоску, — рассказывает прокурор отдела прокуратуры области Анастасия Козлова. — И когда он выходил, сработали магнитные рамки.

Продавец предложила ему оплатить товар. Мужчина сделал вид, что не понимает немецкий. И быстрым шагом стал уходить. На первом этаже торгового центра его попытался остановить директор магазина. Злоумышленник бросился бежать. Сотрудники бутика догнали его на подземной стоянке.

— В Граце мужчину поместили под стражу на 10 дней, затем отпустили до суда под залог в тысячу евро, — продолжает Анастасия Козлова. — Деньги внесли друзья. Через пару недель он должен был явиться на суд. Но вместо этого уехал в Беларусь.

Судить жителя Полоцка будут уже на родине. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

 
 
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В Австрии мужчину поместили под стражу на 10 дней, затем отпустили до суда под залог в тысячу евро. Деньги внесли друзья. Через пару недель он должен был явиться в...
 
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