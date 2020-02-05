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Компенсация отпуска в Республике Беларусь: как её получить?

05.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Компенсация отпуска в Республике Беларусь: как её получить?
Большинство людей с нетерпением ждут свой отпуск, чтобы наконец отдохнуть после рабочих будней. В то же время есть ряд работников, которые готовы лишний раз потрудиться, но получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отдыха.

В редакцию портала 1prof.by обратился Аркадий с вопросом о том, можно ли попросить у нанимателя вместо отпуска деньги. Мы решили узнать это у профсоюзного юриста. Детально разобраться в вопросе помогла главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Дарья Лазебник.

– Имеет ли право работник не пойти в отпуск, а выбрать денежную компенсацию?

– Согласно законодательству Республики Беларусь работник должен уйти в трудовой отпуск не менее чем на 21 календарный день в течение рабочего года. Оставшуюся после этого периода часть отпуска можно компенсировать.

– То есть за все, что сверх 21 дня, можно получить компенсацию?

– Да. Минимальный гарантированный отпуск у каждого работника в Беларуси – 24 календарных дня. Даже если человек трудоустроен на полставки – здесь ситуация не меняется. При этом отпуск может быть больше, например, добавляются дни за ненормированный рабочий день, за стаж, за контракт и по другим причинам. Но минимум 21 день человек должен отдыхать и восстанавливать силы. То есть если у работника 30 дней отпуска и он хочет получить компенсацию, то должен использовать в текущем рабочем году отпуск общей продолжительностью не менее 21 дня и может попросить компенсировать ему 9 дней отпуска.

– Может ли наниматель в одностороннем порядке без согласия работника принять решение о выплате компенсации за часть отпуска, превышающую 21 календарный день?

– Согласно статье 161 Трудового кодекса часть отпуска может быть заменена денежной компенсацией только по соглашению сторон. То есть работник имеет право отказаться. При этом у нанимателя есть такое же право, если инициативу проявляет работник.

– В каком случае наниматель может отозвать работника из отпуска, а работник обязан выйти на работу?

– Отзыв из отпуска производится только по предложению нанимателя и согласия работника. При этом причины отзыва должны быть обоснованными.

– Если человека отозвали из отпуска, то как он может использовать оставшуюся часть?

– Если работник соглашается на отзыв, то оставшаяся часть отпуска может быть предоставлена в другое время по согласованию между работником и нанимателям либо заменена денежной компенсацией. При этом денежная компенсация за неиспользованную в связи с отзывом часть отпуска допускается при условии использования работником в текущем рабочем году не менее 14 календарных дней трудового отпуска.

– Вы же говорили, необходимо пробыть в отпуске не менее 21 календарного дня…

– Да, в случае отзыва работника из отпуска в соответствии со статьей 174 Трудового кодекса он может получить денежную компенсацию, использовав минимум 14 дней трудового отпуска.

– Все могут получить компенсацию за отпуск?

– Важно понимать, что рассчитывать на компенсацию за трудовой отпуск могут не все работники. Так, согласно статье 161 Трудового кодекса компенсацию за отпуск нельзя получить в случае, если он предоставлен авансом. То есть если человек отработал только часть рабочего года – компенсацию он не получит. Также не положено заменить отпуск компенсацией беременным женщинам, инвалидам, работникам моложе 18 лет. Нельзя получить компенсацию за дополнительный отпуск за работу в зонах радиоактивного загрязнения, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

Кристина Смольянова,
официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси

 
 
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