Что за чайный сервиз подарили Александру Лукашенко в Добруше и сколько он стоит

Источник материала: Tut.by

4 февраля Александр Лукашенко был в рабочей поездке в Добруше. В том числе президент посетил и местный фарфоровый завод, где ему подарили чайный сервиз и вазу. Кто ее выбирал для президента, где ее можно купить, и сколько она стоит?



Александру Лукашенко подарили в Добруше чайный фарфоровый сервиз «Надежда» (Чараўнiца). Фото: president.gov.by

Генеральный директор Добрушского фарфорового завода Александр Винокуров не скрывает, что подарки для главы государства выбирал лично и не было никаких сомнений, что именно презентовать. Он говорит, что все, что производят на заводе, которым руководит, для него любимое, «потому что это все делается у нас».

— Мы выбирали подарок по принадлежности к белорусским мотивам: васильки, рушники — то, что подчеркивает белорусский стиль, — говорит он.

Александру Лукашенко подарили в Добруше чайный фарфоровый сервиз и вазу «Дворцовую». Сервиз состоит из 14 предметов и входит в серию «Надежда» (Чараўнiца). В сервизе есть чайник, сахарница, чашки и блюдца. Сервиз украшен изящными изображениями васильков. В интернет-каталоге изделий завода указано, что без доставки он стоит 148,39 рублей.



Сервиз чайный 14 предметов «Надежда» (Чараунiца). Фото: сайт Добрушского фарфорового завода

По словам Александра Владимировича, сервиз, который они подарили президенту, можно купить в каждой фирменной секции центральных магазинов Минска. Больше всего среди покупателей он пользуется популярностью у белорусов и россиян.

— Это сугубо белорусский рисунок, и у нас этот сервиз неплохо пользуется спросом, — отмечает генеральный директор завода.



Ваза, которую в Добруше подарили Александру Лукашенко. Фото: скриншот из сюжета телеканала «СТВ»

Еще один подарок — ваза «Дворцовая». Ее, говорят на заводе, тоже можно купить в любом магазине, где есть отдел добрушского фарфора: она поступила в продажу уже много лет назад.