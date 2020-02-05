﻿ Что за чайный сервиз подарили Александру Лукашенко в Добруше и сколько он стоит. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что за чайный сервиз подарили Александру Лукашенко в Добруше и сколько он стоит

05.02.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

4 февраля Александр Лукашенко был в рабочей поездке в Добруше. В том числе президент посетил и местный фарфоровый завод, где ему подарили чайный сервиз и вазу. Кто ее выбирал для президента, где ее можно купить, и сколько она стоит?


Александру Лукашенко подарили в Добруше чайный фарфоровый сервиз «Надежда» (Чараўнiца). Фото: president.gov.by

Генеральный директор Добрушского фарфорового завода Александр Винокуров не скрывает, что подарки для главы государства выбирал лично и не было никаких сомнений, что именно презентовать. Он говорит, что все, что производят на заводе, которым руководит, для него любимое, «потому что это все делается у нас».

—  Мы выбирали подарок по принадлежности к белорусским мотивам: васильки, рушники — то, что подчеркивает белорусский стиль, — говорит он.

Александру Лукашенко подарили в Добруше чайный фарфоровый сервиз и вазу «Дворцовую». Сервиз состоит из 14 предметов и входит в серию «Надежда» (Чараўнiца). В сервизе есть чайник, сахарница, чашки и блюдца. Сервиз украшен изящными изображениями васильков. В интернет-каталоге изделий завода указано, что без доставки он стоит 148,39 рублей.


Сервиз чайный 14 предметов «Надежда» (Чараунiца). Фото: сайт Добрушского фарфорового завода

По словам Александра Владимировича, сервиз, который они подарили президенту, можно купить в каждой фирменной секции центральных магазинов Минска. Больше всего среди покупателей он пользуется популярностью у белорусов и россиян.

— Это сугубо белорусский рисунок, и у нас этот сервиз неплохо пользуется спросом, — отмечает генеральный директор завода.


Ваза, которую в Добруше подарили Александру Лукашенко. Фото: скриншот из сюжета телеканала «СТВ»

Еще один подарок — ваза «Дворцовая». Ее, говорят на заводе, тоже можно купить в любом магазине, где есть отдел добрушского фарфора: она поступила в продажу уже много лет назад. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александру Лукашенко подарили в Добруше чайный фарфоровый сервиз и вазу «Дворцовую».
 
Новости дня
Новости общества
 
Минский областной рыболовный фестиваль отменили - нет льда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика