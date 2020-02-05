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Минобразования уменьшит нагрузку для школьников

05.02.2020 16:30 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дальнейшее сокращение нагрузки для школьников возможно без ущерба для качества образования.

Об этом заявил глава министерства Игорь Карпенко на заседании коллегии ведомства 5 февраля, сообщает БЕЛТА.

По его словам, сокращение нагрузки возможно в случае использования межпредметных связей. Министр заявил, что независимое исследование показало: родители, ученики и учителя одобряют такое предложение.

В качестве примера он привел возможность использовать межпредметные связи в экзамене «по одному из языков, русскому или белорусскому, и по математике», - конкретизировал министр.

Участники опроса поддержали также идею со сдачей выпускного экзамена по иностранному языку в устной форме.

По словам министра, необходимо ускорить работу на уровне экспертов и методистов. «Нужно еще раз все проработать, взвесить и приступить к внедрению этого подхода», - сказал Карпенко.

По его словам, учебная программа по информатике также должна быть откорректирована, потому что большинство детей приходят в школу, «уже владея первичными навыками обращения с гаджетами».

В 2019-2020 учебном году по новым учебным программам занимаются ученики 1-9 классов, в 8-9 классах школьники могут изучать отдельные предметы на повышенном уровне.

Напомним, 23 января Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук, аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам заявил, что качество учебников у него часто вызывает вопросы.

«Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, - беда, - констатировал он. - Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу».

Президент сказал, что нужны новые программы обучения: «не на четыре-пять-семь лет - а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли - на этом уровне для врача и достаточно». Он призвал педагогов не бояться этого.

 
 
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Дальнейшее сокращение нагрузки для школьников возможно без ущерба для качества образования. Об этом заявил глава министерства Игорь Карпенко на заседании...
 
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