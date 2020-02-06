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В Речице будут судить мужчину за избиение 8-летней дочери
06.02.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речице будут судить мужчину за то, что он избил свою 8-летнюю дочь,
Следствие установило, что в сентябре прошлого года мужчина удерживал девочку за шею и нанес ей не менее двух ударов кулаком по лицу и не менее трех ударов ремнем по ягодицам, затем 12 раз ударил деревянными розгами (тонкой ивовой веткой).
Суть конфликта заключалась в том, что девочка без разрешения педагогов принесла домой книгу из школы, в которой учится.
Тревогу забили школьные учителя, которые на следующий день увидели ссадины на теле девочки.
За истязания в отношении 39-летнего мужчины завели уголовное дело. Дело передано в суд.
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Тревогу забили школьные учителя, которые на следующий день увидели ссадины на теле девочки.
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