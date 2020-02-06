В Речице будут судить мужчину за избиение 8-летней дочери

Источник материала: Tut.by

В Речице будут судить мужчину за то, что он избил свою 8-летнюю дочь, сообщает газета «Дняпровец».

Следствие установило, что в сентябре прошлого года мужчина удерживал девочку за шею и нанес ей не менее двух ударов кулаком по лицу и не менее трех ударов ремнем по ягодицам, затем 12 раз ударил деревянными розгами (тонкой ивовой веткой).

Суть конфликта заключалась в том, что девочка без разрешения педагогов принесла домой книгу из школы, в которой учится.

Тревогу забили школьные учителя, которые на следующий день увидели ссадины на теле девочки.

За истязания в отношении 39-летнего мужчины завели уголовное дело. Дело передано в суд.