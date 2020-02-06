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Врач консультирует: «Осторожно! Менингококковая инфекция!»

06.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ежегодно в мире болеют от 500 тысяч до 1,5 млн. человек, летальность составляет до 40%. В нашей республике ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией стабильно низкая на протяжении многих лет и наблюдается ее снижение. В среднем, этот показатель составляет менее 1 случая на 100 тысяч населения.

В Беларуси чаще всего выделяют менингококк группы В (75-80%), на втором месте – С (15%). Инкубационный период составляет около 5-7 суток. Источником инфекции является человек, заболевший менингококком или носитель инфекции. Основной группой риска являются дети в возрасте до 2-3-х лет, на долю которых приходится около 40% всей заболеваемости. Для взрослых характерно носительство инфекции. Не имея специфической симптоматики, они могут не знать, что заражены, и могут заражать окружающих.

Путь передачи – воздушно-капельный: при разговоре, кашле, чихании. Наибольшее число случаев регистрируется в зимне-весенний период. Болезнь активизируется во время сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппа. Коварство этой инфекции заключается в том, что начальные клинические проявления заболевания напоминают острые респираторные инфекции или грипп.

Для генерализованных форм менингококковой инфекции заболевание начинается остро и бурно на фоне полного здоровья. При этой форме менингококк поражает мягкую мозговую оболочку и развивается менингит. Сразу же температура тела поднимается до 40°С, появляется распирающая головная боль, тошнота, многократная рвота, боль в глазных яблоках, изменение сознания. Распознать менингит можно по характерной «менингеальной позе», человек лежит на боку, запрокинув голову назад, прижав ноги к животу. У грудных детей отмечается выбухание или напряженность большого родничка.

Другая форма заболевания, пожалуй, самая тяжелая – это менингококковый сепсис. Наблюдается при попадании менингококка в кровь человека, у которого появляется звездчатая сыпь на боковых поверхностях туловища, ягодицах, нижних конечностях больного, которая при надавливании не исчезает. Такая форма менингита опасна тем, что может развиться токсико-септический шок из-за кровоизлияния в жизненно важные органы, прежде всего, в надпочечники. Этот шок становится причиной смерти у 5-10% больных. Если вы обнаружили подобные симптомы у себя или у своих близких, незамедлительно вызывайте скорую помощь!

Меры профилактики:

- избегать мест массового скопления людей;

- проводить больше времени на улице, с ребенком – в том числе;

- избегать поездок в общественном транспорте;

- длительно не находиться в магазинах, на рынках, в парикмахерских и т.д.;

- все праздничные мероприятия, связанные с рождением ребенка, проводить вне квартиры, где он находится;

- если кто-то из членов семьи простудился, чаще проводить проветривание и уборку помещения, использовать одноразовые маски; так как возбудитель неустойчив во внешней среде;

- повышать свой иммунитет: правильно питаться, заниматься спортом, закалять организм.

Учитывая внезапное начало и тяжесть заболевания, необходимо при первых его признаках обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Если медицинский работник предложил вам госпитализацию – не отказывайтесь, от этого может зависеть ваша жизнь или жизнь вашего ребенка.

Ваше здоровье – это ваше будущее!

Е.Г. ЛЫСКОВЕЦ, заместитель главного врача УЗ «Борисовская ЦРБ»                                                                        

 
 
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Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. В тяжелых случаях сопровождается воспалением мягких мозговых оболочек.
 
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