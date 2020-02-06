«Пациенту привиделось, что он беременный и рожает». Медсестры - о своей работе и ее трудностях

Источник материала: Tut.by

Если вы когда-нибудь лежали в больнице, то знаете, что там пациенты чаще всего общаются не с врачами, а с медсестрами. Именно они следят за тем, как мы пьем лекарства, берут анализы, готовят к процедурам. Мы пригласили в студию медсестер (медбратьев, кстати, формально не существует) и поговорили с ними о пациентах, отношении врачей и самой неприятной процедуре.