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«Пациенту привиделось, что он беременный и рожает». Медсестры - о своей работе и ее трудностях

06.02.2020 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы когда-нибудь лежали в больнице, то знаете, что там пациенты чаще всего общаются не с врачами, а с медсестрами. Именно они следят за тем, как мы пьем лекарства, берут анализы, готовят к процедурам. Мы пригласили в студию медсестер (медбратьев, кстати, формально не существует) и поговорили с ними о пациентах, отношении врачей и самой неприятной процедуре.

 
 
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