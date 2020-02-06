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Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»

06.02.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»

6 февраля юные инспектора дорожного движения отряда «У светофора нет каникул» средней школы №1 г. Дубровно вместе с сотрудниками отделения ГАИ Дубровенского РОВД приняли участие в республиканской профилактической акции Госавтоинспекции «Наших видно!».


Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»


Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»


Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»


Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»

Учащиеся раздавали водителям и пешеходам листовки с информацией о том, как правильно вести себя на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим, не пользоваться мобильными устройствами за рулем, соблюдать правила дорожного движения, а в темное время суток использовать на верхней одежде световозвращающие элементы.


Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»


Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»


Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»


Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»

 
 
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6 февраля юные инспектора дорожного движения отряда «У светофора нет каникул» средней школы №1 г. Дубровно вместе с сотрудниками отделения
 
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