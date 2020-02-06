Отряд ЮИД средней школы №1 г. Дубровно принял участие в акции ГАИ «Наших видно!»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





6 февраля юные инспектора дорожного движения отряда «У светофора нет каникул» средней школы №1 г. Дубровно вместе с сотрудниками отделения ГАИ Дубровенского РОВД приняли участие в республиканской профилактической акции Госавтоинспекции «Наших видно!».

























Учащиеся раздавали водителям и пешеходам листовки с информацией о том, как правильно вести себя на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим, не пользоваться мобильными устройствами за рулем, соблюдать правила дорожного движения, а в темное время суток использовать на верхней одежде световозвращающие элементы.























