Оценить работу госорганизаций можно на рейтинговом портале

Источник материала: Единство

Владельцем портала рейтинговой оценки выступает Министерство связи и информатизации, а его оператором — НИРУП «Институт прикладных программных систем».

Пользователями портала являются граждане, государственные органы и организации, иные субъекты, оказывающие услуги и (или) осуществляющие административные процедуры, зарегистрированные на портале на добровольной основе.

Для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций гражданам необходимо пройти простую процедуру авторизации на портале, предварительно зарегистрировавшись на нем. Доступ к порталу рейтинговой оценки свободный и бесплатный. Помимо оценок по предлагаемым на портале критериям граждане могут оставить свои комментарии, которые также будут учитываться для повышения качества услуг организаций.

Сегодня на портале доступна оценка деятельности уже более 10 000 организаций.

На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено автоматическое формирование на портале соответствующего рейтинга государственных организаций.

Такая информация будет использована как самими организациями, так и государственными органами для мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством оказания услуг и осуществления административных процедур. Изменение данного показателя будет влиять на применяемые меры по повышению качества обслуживания населения и учитываться при ротации руководящих кадров.