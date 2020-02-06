ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оценить работу госорганизаций можно на рейтинговом портале

06.02.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Владельцем портала рейтинговой оценки выступает Министерство связи и информатизации, а его оператором — НИРУП «Институт прикладных программных систем».

Пользователями портала являются граждане, государственные органы и организации, иные субъекты, оказывающие услуги и (или) осуществляющие административные процедуры, зарегистрированные на портале на добровольной основе.

Для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций гражданам необходимо пройти простую процедуру авторизации на портале, предварительно зарегистрировавшись на нем. Доступ к порталу рейтинговой оценки свободный и бесплатный. Помимо оценок по предлагаемым на портале критериям граждане могут оставить свои комментарии, которые также будут учитываться для повышения качества услуг организаций.

Сегодня на портале доступна оценка деятельности уже более 10 000 организаций.

На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено автоматическое формирование на портале соответствующего рейтинга государственных организаций.

Такая информация будет использована как самими организациями, так и государственными органами для мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством оказания услуг и осуществления административных процедур. Изменение данного показателя будет влиять на применяемые меры по повышению качества обслуживания населения и учитываться при ротации руководящих кадров.

http://www.belpost.by/

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. № 765 утверждено Положение о портале рейтинговой оценки, согласно которому в Республике...
 
Новости дня
Новости общества
 
Налоговики рассказали, в какие заведения на Зыбицкой придут с проверками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика