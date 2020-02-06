Источник материала: Tut.by

В общественном транспорте Борисова теперь можно платить за проезд с помощью смартфона, инновационную технологию запустили 6 февраля, сообщает Белинвестбанк.



Фото: Белинвестбанк

Как это работает?

В транспорте появились QR-коды для покупки электронного билета на одну поездку. Пассажиру нужно зайти в приложение «Оплати» и отсканировать QR-код. В форме появится вид транспорта и маршрут. Пассажир выбирает нужное количество билетов и нажимает «Оплатить». Если все прошло — на экране появится сообщение о купленном электронном билете. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.

Разработчиком приложения стала компания LWO, партнером проекта выступил Белинвестбанк.

Приложение доступно для скачивания в AppStore и Play Market.

Проект в Борисове рассчитан на 4 месяца, пока работает на четырех маршрутах. Предполагается, что в ближайшее время подобная оплата проезда будет внедрена и в других городах Беларуси.