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В Беловежской пуще камера сняла куницу, которая лезет в скворечник

06.02.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Куницу, которая ползет по дереву к скворечнику, сняла фотоловушка в национальном парке «Беловежская пуща».

Видео: «Беловежская пуща»

Судя по всему зверек полез в птичий домик в поиске птенцов или яиц. Однако на этот раз полакомиться кунице было нечем.

Уже несколько лет ученые проводят мониторинговые исследования в Беловежской пуще за видами птиц, которые заселяют искусственные гнездовья. Однако на фотоловушки часто попадаются и другие обитатели древнего леса.











 
 
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Судя по всему зверек полез в птичий домик в поиске птенцов или яиц.
 
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