В Беловежской пуще камера сняла куницу, которая лезет в скворечник

Источник материала: Tut.by

Куницу, которая ползет по дереву к скворечнику, сняла фотоловушка в национальном парке «Беловежская пуща».

Видео: «Беловежская пуща»

Судя по всему зверек полез в птичий домик в поиске птенцов или яиц. Однако на этот раз полакомиться кунице было нечем.

Уже несколько лет ученые проводят мониторинговые исследования в Беловежской пуще за видами птиц, которые заселяют искусственные гнездовья. Однако на фотоловушки часто попадаются и другие обитатели древнего леса.







































