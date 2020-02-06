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В Беловежской пуще камера сняла куницу, которая лезет в скворечник
06.02.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Куницу, которая ползет по дереву к скворечнику, сняла фотоловушка в национальном парке «Беловежская пуща».
Видео:
Судя по всему зверек полез в птичий домик в поиске птенцов или яиц. Однако на этот раз полакомиться кунице было нечем.
Уже несколько лет ученые проводят мониторинговые исследования в Беловежской пуще за видами птиц, которые заселяют искусственные гнездовья. Однако на фотоловушки часто попадаются и другие обитатели древнего леса.
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Судя по всему зверек полез в птичий домик в поиске птенцов или яиц.
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