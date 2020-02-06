Пихта, платаны, каштан и гледичии стали брестскими памятниками природы

Источник материала: Tut.by

В Бресте появилось четыре памятника природы местного значения: «Брестский пихтарник», «Берестейские платаны», «Брестские гледичии» и «Бульварный каштан». Соответствующее решение принял горисполком, сообщает «Вечерний Брест» .



Брестские гледичи. Фото: Вечерний Брест

Представители флоры, которые вошли в список, в наших краях — редкие гости. Они представляют собой большую эстетическую и научную значимость, а в перспективе могут быть размножены, что существенно обогатит городской ландшафт.

«Брестский пихтарник»

Пихтарник находится в недавно открытом для доступа городском саду в районе речного порта. Сейчас слово «пихтарник» следует понимать со значением перспективы, потому что представляющая его пихта белая пока произрастает в единственном экземпляре. Однако краснокнижное дерево способно плодоносить и в благоприятных условиях вполне сможет развести вокруг себя пихтовое «поголовье» из семян. Это растение из семейства сосновых, на его взрослых особях вызревают шишки. Ничто не мешает городским озеленителям дополнить «пихтарник» и готовыми саженцами из питомников.

«Берестейские платаны»

Платаны — гордость центрального парка и, в общем-то, всей Беларуси. Одно из двух упомянутых брестских деревьев относится к лучшим экземплярам во всей стране. Важно, что это уже старовозрастные деревья, выдержавшие все экстремальные для себя климатические особенности наших умеренных широт. От природы платаны — более южные растения, их естественной средой обитания являются Кавказ, Средиземноморье, Западная Европа. Живописности платану добавляет его слоистая кора, по виду напоминающая пестрый армейский камуфляж. Листья у дерева похожи на кленовые, а мощный ствол способен достигать трехметрового диаметра.

«Брестские гледичии»

Поистине экзотические «Брестские гледичии» гармонично дополняют классическую архитектуру так называемого «дома речников» в тупике улицы Ленина. Парочка невиданных в наших краях деревьев тоже относится к хорошо переносящим засуху южанам, но прекрасно себя чувствует и на побережье Мухавца.

Все ветки брестских представителей вида покрыты выразительными колючками, но особо примечательными шипами снабжены стволы чудо-дерева. Гледичия плодоносит свисающими стручками, длина которых может достигать 30 см. В мире существуют несколько форм гледичий, в том числе есть бесколючковые разновидности.

«Бульварный каштан»

Растительный «король» улицы Гоголя теперь получил имя собственное — «Бульварный каштан». Знакомый всем пешеходам и автомобилистам великан вальяжно раскинулся на оживленном перекрестке с бульваром Космонавтов. В свое время красавец даже создал невиданную для Бреста необходимость скорректировать в угоду ему дорожную развязку. История гласит, что при устройстве этой развязки к каштану уже примеривались топоры и пилы. Но, согласно преданию, за лучшего представителя флоры тогда вступился глава мэрии Александр Палышенков, и дерево устояло. Теперь этот памятник природы будет воплощать собой не только растительное богатство, но и человеческую мудрость и умение строить для горожан гармоничную окружающую среду.

Закономерная забота

Получившим особый статус деревьям полагается режим охраны и использования в соответствии с Законом РБ «Об особо охраняемых природных территориях». На каждый объект будет заведен отдельный паспорт и охранное обязательство. В документах отразится список пользователей прилегающими к объектам землями, а так же предписания бережного обращения, положенного ухода и всяческой поддержки. Запрет на прокладку сетей — тоже оговоренная мера. Непосредственное шефство над новоявленными памятниками природы распределено между центральным парком и предприятием «Коммунальник».