«Пациент может приехать и восстановить челюсть». Сколько мы заработали в прошлом году на стоматологии

Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Беларуси в государственных стоматологиях медицинскую помощь оказали более чем 13 тысячам иностранцев. Выручка от этих услуг составила около 1,5 млн долларов. Об этом во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра рассказал главврач Республиканской клинической стоматологической поликлиники Андрей Матвеев.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чаще всего в Беларусь за стоматологической помощью среди иностранцев обращаются россияне, есть пациенты из стран Балтии, Австралии и США.

— На глобальном рынке здравоохранения стоматологический туризм уже давно выделился в отдельную отрасль и занимает первое место по количеству пациентов, путешествующих за услугами, — говорит директор компании «Med Travel Belarus» Владислав Андросов. — Отдельные страны выстроили целый бренд на базе стоматологического туризма и принимают десятки тысяч пациентов ежегодно, формируя большой рынок стоматологических услуг и тем самым повышая качество оказания медицинской помощи для своих граждан. На этом же пути в принципе стоит сегодня и Беларусь, и нашу страну можно назвать одним из лидеров Восточной Европы в стоматологическом туризме.

По словам Владислава Андросова среди россиян к нам приезжают не только москвичи, но и жители Сибири и Сахалина. Граждане стран Балтии едут в Беларусь, чтобы сэкономить на стоматологических услугах, порой эта экономия доходит до пяти-семи тысяч евро.

— Наибольшим спросом пользуются высокотехнологичные стоматологические услуги, такие, как дентальная имплантация и комплексные решения в ней: когда пациент может приехать на семь дней и полностью восстановить себе челюсть, — говорит Владислав Андросов.