Кратко о погоде в выходные и на следующую неделю: мороз, потепление, оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

В выходные и на следующей неделе нас ждет переменчивая погода — еще в субботу будут морозы, затем потепление, которое принесет нам оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

8 февраля, в субботу, погоду на большей части территории Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Финляндии, по юго-западу сохранится влияние области повышенного атмосферного давления — будет облачно с прояснениями. Ночью по северной половине, утром и днем на большей части страны страны пройдет снег, мокрый снег. В дневные часы местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…9°С, местами −10…13°С, максимальная днем −3…+3°С.

Но так прохладно по меркам этой зимы будет только в субботу. Уже в воскресенье вновь активизируется циклоническая деятельность в Атлантике, которая начнет один за другим отправлять на континент атмосферные вихри, совершенно не давая возможности холодному воздуху Арктики прорваться в южные широты. А это означает, что не только в большинстве стран Западной Европы, но и у нас вновь будет привычный для нынешней зимы повышенный температурный фон.

9 февраля, в воскресенье, уже более теплая воздушная масса начнет поступать в Беларусь из соседней Польши. Температура воздуха ночью составит 0…-7°С, днем 0…+6°С. Ночью и утром в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег, днем в основном обойдется без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

10 февраля, в понедельник, Беларусь будет находиться на периферии мощного атлантического циклона, который держит путь на Скандинавский полуостров. В нашу страну он принесет некомфортную погоду с сильным порывистым юго-западным ветром — оранжевый уровень опасности. Еще ночью существенных осадков не прогнозируется, а утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут осадки — мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха ночью −5…+2°С, днем +1…8°С. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В целом следующая неделя будет характеризоваться повышенным температурным фоном и большим количеством осадков. Ветер к середине недели постепенно ослабеет.