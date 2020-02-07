Источник материала: Tut.by

Последний месяц воспитательница из Солигорска Наталья Николаевна ходит в суд как на работу. В первом процессе она доказывает, что не царапала 6-летнего Никиту, во втором — просит убрать из трудовой книжки запись «уволена в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, п. 3. ст. 47 Трудового кодекса РБ», а также выплатить зарплату за вынужденный прогул. 6 февраля в суде Солигорского района уволенная воспитательница и заведующая детским садом заключили мировое соглашение.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я очень довольна! Лучшего нельзя было ожидать. Представляете, уже после увольнения пошла устраиваться на работу в салон красоты администратором, но там посмотрели мою трудовую и не взяли! С такой записью нигде невозможно устроиться, — говорит воспитательница Наталья Николаевна. — До 12 февраля заведующая детским садом уберет из трудовой запись «аморальный проступок» и напишет «по соглашению сторон», а также мне выплатят средний заработок за время вынужденного прогула — 847 рублей.

Напомним, в декабре 2019 года в старшей группе «Рябинки» детсада в Солигорске произошел конфликт . Родители 6-летнего Никиты пожаловались на воспитательницу Наталью Николаевну, якобы она расцарапала ребенка. Женщину тут же уволили с записью в трудовой книжке — «уволена в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, п. 3. ст. 47 Трудового кодекса РБ». С таким решением заведующей не согласились практически все родители, в защиту воспитательницы стали писать письма в управление по образованию.

— Наталья Николаевна — золотой воспитатель, дети ее обожали, просто бежали в сад. Например, если она мне звонила, ребенок спрашивал: «Мамочка, это моя любимая Николаевна?». Многие дети так могут сказать? В нашей группе была самая высокая посещаемость в саду: из 22 человек ходили 19, а после увольнения нашей Николаевны — 5−7. Дети плачут и отказываются идти в сад, — рассказывала TUT.BY Светлана, мама мальчика, который посещает старшую группу одного из детских садиков Солигорска.



Воспитатель отрицает, что нанесла эти царапины мальчику. Фото: семейный архив

После увольнения из садика Наталья Николаевна стала безработной и начала ходить по судам. Сперва с иском обратились родители 6-летнего Никиты. 14 января суд привлек ее к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КОАП «Умышленное причинение телесного повреждения» и оштрафовал на 540 рублей . Наталья Николаевна с этим решением не согласна, она настаивает, что ребенка не царапала, впереди — апелляция.

— Не так давно управление по образованию предложило мне на выбор три детских садика. С 20 января я уже работаю на новом месте, — отмечает Наталья Николаевна. — Сразу просила суд восстановить меня на работе, выплатить моральную компенсацию в 4 тысячи рублей, но потом от этих исковых требований отказалась. Я и так уже работаю и главное было — заменить запись в трудовой.