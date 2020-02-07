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На коронавирус в Беларуси проверили уже более 500 человек

07.02.2020 21:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже более 500 человек в Беларуси прошли диагностику на новый коронавирус и у всех он не подтвердился. Более того, ни у кого из обследованных не было и пневмоний. Об этом во время брифинга в Минздраве рассказали Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ирина Глинская отметила, что лабораторное обследование на коронавирус есть смысл проходить только тем, кто в течение последних 14 дней был в Китае. В целом с 28 января санитарно-карантинный контроль в аэропорту и на границе прошли более 190 тысяч человек, из них более 300 приехали из Китая. Тех, у кого были симптомы ОРВИ и при этом они вернулись из Китая, госпитализировали — их более 50 человек.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов обратил внимание, что сейчас, чтобы сдать анализ на коронавирус обращаются даже те, кто не был в Китае:

— Но совершенно понятно, что в таких случаях обращаться за обследованием — это просто-напросто потраченные усилия, деньги и более высокая загруженность у медиков.

Ирина Глинская обратила внимание, что наибольшее число случаев коронавируса отмечают в Китае и конкретно в провинции Хубэй.

— Но если говорить о приросте новых случаев, а ВОЗ его отслеживает, то в конце января за день прирост составлял 39%, сейчас идет динамика снижения, и за вчерашний день прирост новых случаев был 11%. Просто так ли это происходит? Нет. Меры, которые принимают в Китае, действуют.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.


Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

  • избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
  • если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • стараться не касаться руками лица;
  • в общественных местах носить медицинские маски;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
  • если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь и обязательно сообщить медикам, что вы были в Китае.

Как лечат от коронавируса?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

  • Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
  • Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
  • Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
  • Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
 
 
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Уже более 500 человек в Беларуси прошли диагностику на новый коронавирус и у всех он не подтвердился.
 
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