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На коронавирус в Беларуси проверили уже более 500 человек
07.02.2020 21:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже более 500 человек в Беларуси прошли диагностику на новый коронавирус и у всех он не подтвердился. Более того, ни у кого из обследованных не было и пневмоний. Об этом во время брифинга в Минздраве рассказали Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов.
Ирина Глинская отметила, что лабораторное обследование на коронавирус есть смысл проходить только тем, кто в течение последних 14 дней был в Китае. В целом с 28 января санитарно-карантинный контроль в аэропорту и на границе прошли более 190 тысяч человек, из них более 300 приехали из Китая. Тех, у кого были симптомы ОРВИ и при этом они вернулись из Китая, госпитализировали — их более 50 человек.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов обратил внимание, что сейчас, чтобы сдать анализ на коронавирус обращаются даже те, кто не был в Китае:
— Но совершенно понятно, что в таких случаях обращаться за обследованием — это просто-напросто потраченные усилия, деньги и более высокая загруженность у медиков.
Ирина Глинская обратила внимание, что наибольшее число случаев коронавируса отмечают в Китае и конкретно в провинции Хубэй.
— Но если говорить о приросте новых случаев, а ВОЗ его отслеживает, то в конце января за день прирост составлял 39%, сейчас идет динамика снижения, и за вчерашний день прирост новых случаев был 11%. Просто так ли это происходит? Нет. Меры, которые принимают в Китае, действуют.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь и обязательно сообщить медикам, что вы были в Китае.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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Уже более 500 человек в Беларуси прошли диагностику на новый коронавирус и у всех он не подтвердился.
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