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«Забыл плавки». Российский художник Никас Сафронов съездил на родину президента Беларуси

08.02.2020 00:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Думаете, как известного российского художника занесло в белорусскую глубинку и почему он пожалел, что не захватил плавки? Очень просто: Никас Сафронов привез в Могилев свою персональную выставку, а на родину Александра Лукашенко поехал на экскурсию. Там он «понял, что Александрия так называется не из-за Александра Григорьевича», и сказал, что очень хочет сюда вернуться — пожить и поработать.



В Могилев Никас Сафронов приехал впервые, и приехал не один — с сыном Лукой. Тот дал сегодня, 7 февраля, вечером благотворительный концерт в поддержку воспитанников филиала «Центра медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата». Концерт прошел в филиале Белорусской государственной академии музыки.

Правда, на родину президента, в Александрию, Никас Сафронов поехал без сына. Возможно, Лука в это время готовился к выступлению. Да и программа экскурсии серьезно сократилась — Шклов, например, остался за ее бортом.

В итоге художника покормили обедом в ресторанно-гостиничном комплексе «Александрия». А после он посетил музей и школу, в которой учился Александр Лукашенко, а также Трофимову криницу.

«Детей надо сечь»

Сначала гостя повели в музей деревни и школы, который находится в новом здании учреждения образования. Тут школьницы бодро выдали вызубренные даты и факты об агрогородке и о «главном героем экспозиции» — президенте Беларуси.

— Теперь я буду знать, что Александрия так называется не из-за Александра Григорьевича, а в честь Александра Ходкевича, основателя этой местности, которую он первый получил в свои владения, — сказал после экскурсии по музею Никас Сафронов.

Художник далее назвал исторических личностей с именем Александр — Македонского, Невского. И добавил, что Александр Лукашенко также «принадлежит к этому ряду. Потому что он такой же великий, как эти деятели».


Экскурсия продолжилась в здании школы-музея, где учился Александр Лукашенко. Никас Сафронов сел за парту на то место, где когда-то учился будущий президент, — по легенде, сделавшие это станут «большими начальниками», — и ударился в ностальгию.

Художник вспомнил, как сам учился за такими же партами и примерно в это же время.

— Интересно, что мы, рожденные в бараках, простые крестьяне, учились по книгам для аристократов. И в них узнавали о любви, о подвигах. Все это и давало нам движение. Нельзя все это перечеркнуть и жить, как на Западе. На Западе другая история. Америка была заполнена бандитами, пиратами, грабителями, убийцами — людьми неугодными, уголовниками, которые туда сбежали. У них истории-то нет. А у нас она — богатейшая! Посмотрите: Александрия известна с 1695 года! А Симбирск (Ульяновск, где родился Никас Сафронов. — TUT.BY) — с 1648-го. И царская, и советская история была богатейшей, знаковой.

Помнит Никас Сафронов и методы воспитания в школе. Легкая мера — пересаживали на первую парту. За баловство — удары линейкой по рукам или по лицу. Говорит, родителям на это не жаловались — наоборот, боялись, чтобы те не узнали и не добавили еще.


— Сегодня, если что не так, мама сразу бежит в милицию. Это искажает и портит детей. Детей, по идее, если они провинились, надо сечь. Это полезно, потому что это единственное, что запоминает ребенок. Как в Японии: до 7 лет ребенку позволяют все, с 7 до 15 лет из него делают слугу — воспитывают, а потом делают другом. Я тоже помню, как меня наказывали. Было больно, обидно, но запомнилось навсегда, как нужно себя вести. Так детей у нас воспитывали испокон веков, это история и традиция, и не нужно ничего менять. Опыт получают именно благодаря таким неприятным, но поучительным моментам.

Про свой опыт Никас Сафронов тоже рассказал. Как отец высек его, когда будущий художник «халатно» потерял 10 рублей. И как пришлось переписывать портрет «одного американского президента», потому что на нем Никас Сафронов изобразил не Белый дом, а Капитолий. Говорит, просто торопился выполнить заказ, «загуглил» впопыхах и практически на автомате нарисовал первое, что попалось по запросу.

«Надо было плавки взять»

После школы-музея Никас Сафронов настоял на посещении Трофимовой криницы, хотя время поджимало, нужно было бы в идеале уже ехать в Могилев открывать персональную выставку.


— Превосходно! — сказал художник, выпив криничной воды из специально привезенной для него керамической чашки. На кринице-то по-старинке стоит металлическая кружка.

Купель поразила Никаса Сафронова убранством и основательностью, а также чистотой воды.

— Надо было взять плавки, — расстроенно протянул художник, сполоснув руки и лицо в купели.

— Окунулись бы? Тут же холодно! Хотя полотенце мы взяли… — начали было сопровождающие.

— Тут и икона есть! Божьей Матери! — переключился на украшение купели Никас Сафронов.

Художник перекрестился у иконы и попытался прочесть текст на стене купели. Но попытка не удалась — текст-то на мове. И сопровождающие зачитали оригинал и перевели на русский слова: «Помыслам Божым и рукамі чалавека створана гэтая жыватворная крыніца, якая дадзена людзям для ўмацавання здароўя и духу».


Не знаем, укрепило ли здоровье и дух художника Трофимова криница, несмотря на трудности перевода. Но он сказал, что очень хочет вернуться в Александрию — пожить, поработать.

К слову, в школе осталась работа художника. Ну как работа — репродукция второго портрета Александра Лукашенко. Оригинал на холсте будет выставлен в числе прочих работ в областном музее им. Масленикова в Могилеве до 28 марта. Портрет президента Беларуси в образе Франциска Скорины находится в личной коллекции Александра Лукашенко, сказал художник.


— Если бы Александр Лукашенко не был сегодня в Сочи он приехал бы на выставку в Могилев.

— Вы его лично приглашали?

— Нет, он звонил своей помощнице Наташе, извинился, что не сможет быть сегодня на открытии выставки. Ну ничего, он написал письмо — его вчера зачитывали, сегодня тоже будут. Там его пожелание мне удачи, приветствует меня на белорусской земле и так далее.

Никас Сафронов говорит, что вообще общался с президентом Беларуси несколько раз по телефону, вживую встречались «раз пять-шесть».

— Так почему вы приехали сюда, в Александрию?

— Знаете, когда дружишь с кем-то, ты должен знать историю этого человека, тем более если это человек такой, как Лукашенко. Я родился в Ульяновске, и люди со всего мира приезжают туда, на родину Ленина. Потому что это история, это всегда полезно — знать, где рождаются и растут гении, великие люди и те, кто становится частью истории мира. Тем более если ты уважаешь человека, то ты должен глубже знать его историю, чтобы иметь повод для более интересного с ним разговора. А еще это уважение к человеку, с которым ты дружишь, которого уважаешь и ценишь.

Никас Сафронов впечатлен, что в Александрии «говорят на чистейшем русском и на белорусском». И что встречавшие его люди отнеслись к нему не формально, а с душой, показав, что любят свою работу.

А вернуться в Александрию, чтобы написать несколько работ, художник настроен серьезно. Говорит, места тут очень красивые — «их и в России показывают».

Персональная выставка Никаса Сафронова «Меняя реальность» в Могилеве будет работать с 8 февраля по 29 марта в областном музее им. Масленикова. Работы художника будут представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий. Подробности — на AFISHA.TUT.BY.

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Теги: Могилев
 
 
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Автор двух нашумевших портретов Александра Лукашенко сказал, что хочет пожить и поработать в Александрии, а еще посидел за партой президента Беларуси и высказался...
 
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