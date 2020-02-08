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Жительница Барановичей украла у своего бывшего чеканную монету стоимостью 800 рублей
08.02.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за кражу редкой чеканной монеты возбудили в отношении жительницы Барановичей, сообщает
О пропаже монеты в милицию сообщил ее бывший хозяин. По словам мужчины, императорский червонец 1899 года ему достался от деда. Золотая монета с изображением царя Николая II хранилась дома, и об этом знали немногие.
Выяснилось, что монету украла бывшая жена потерпевшего, которая после развода жила с ним в одной квартире и злоупотребляла спиртным. Червонец она продала местному нумизмату и выручила за него около 200 рублей. При этом, по оценке коллекционеров, она стоит в четыре раза дороже.
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Женщина продала украденную монету в четыре раза дешевле.
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