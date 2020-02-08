Жительница Барановичей украла у своего бывшего чеканную монету стоимостью 800 рублей

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за кражу редкой чеканной монеты возбудили в отношении жительницы Барановичей, сообщает МВД .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: brest.mvd.gov.by

О пропаже монеты в милицию сообщил ее бывший хозяин. По словам мужчины, императорский червонец 1899 года ему достался от деда. Золотая монета с изображением царя Николая II хранилась дома, и об этом знали немногие.

Выяснилось, что монету украла бывшая жена потерпевшего, которая после развода жила с ним в одной квартире и злоупотребляла спиртным. Червонец она продала местному нумизмату и выручила за него около 200 рублей. При этом, по оценке коллекционеров, она стоит в четыре раза дороже.