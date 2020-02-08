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Есть претензии к работе службы 115? Звоните на горячую линию госконтроля
08.02.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет госконтроля области 10 февраля проведет горячую линию с жителями региона по работе службы 115.
Раньше КГК выявил, что в службу 115 сложно дозвониться с первого раза, что отсутствует обратная связь о сроке выполнения заявок, что работников ЖКХ приходится долго ждать и т.д. Расчетно-справочному центру внесли предложения, как улучшить работу.
На горячую линию жители области могут сообщить, исправила ли служба 115 эти недостатки или нет.
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КГК выявил, что в службу 115 сложно дозвониться с первого раза, что отсутствует обратная связь о сроке выполнения заявок, что работников ЖКХ приходится долго ждать и...
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