Есть претензии к работе службы 115? Звоните на горячую линию госконтроля

Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля области 10 февраля проведет горячую линию с жителями региона по работе службы 115.

Раньше КГК выявил, что в службу 115 сложно дозвониться с первого раза, что отсутствует обратная связь о сроке выполнения заявок, что работников ЖКХ приходится долго ждать и т.д. Расчетно-справочному центру внесли предложения, как улучшить работу.

На горячую линию жители области могут сообщить, исправила ли служба 115 эти недостатки или нет.

Звоните с 10.00 до 13.00 в понедельник, 10 февраля, по телефону: 8 0212 37-50-41.