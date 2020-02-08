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Бесплатные консультации и мастер-классы. 10 февраля в Кореличах состоится День открытых дверей по вопросам социальной защиты

08.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Бесплатные консультации и мастер-классы. 10 февраля в Кореличах состоится День открытых дверей по вопросам социальной защиты

10 февраля 2020 года в управлении по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома и ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» проводится День открытых дверей

8.00-9.00 –  «прямые» телефонные линии с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома И. А. Богуш на тему «Социальная поддержка малообеспеченных граждан. Защита материнства и детства в Республике Беларусь» (тел. 2-11-57) и  директором ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» И. Н. Семибратовой на тему «Порядок и условия оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов» (тел. 2-11-97).

9.00-12.00 – консультация граждан по вопросу назначения ГАСП, семейных пособий (тел. 2-13-57, каб.35, 2-й этаж райисполкома).

9.00-11.00 – индивидуальные стажировки специалистов кадровых служб предприятий и организаций района (тел. 3-16-06, 2-12-57, 2-14-57,  2-06-96, каб.37,38, 2-й этаж райисполкома).

9.00-11.00 – прием граждан специалистами ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» по вопросам оказания социальных услуг  на базе стационарных социальных пунктов в г.п. Мир (тел. 3-61-25, здание сельисполкома), агр. Турец (тел. 3-41-22, здание сельисполкома).

9.00-10.00 – выездной прием граждан специалистами управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома, ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» по вопросам пенсионного обеспечения, оказания социальных услуг в агр. Райца (тел. 2-61-33, здание сельисполкома).

10.30-11.30 – выездной прием граждан специалистами управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома, ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» по вопросам пенсионного обеспечения, оказания социальных услуг в агр. Малюшичи (тел. 3-71-78, здание сельисполкома).

10.30-13.00 – выездное обследование представителем мобильной группы по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства  об охране труда при Кореличском районном исполнительном комитете  строительных объектов, расположенных в г.п. Кореличи, д. Полоная.

10.00-11.00 – консультирование граждан специалистами ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» по вопросу приобретения технических средств социальной реабилитации (г.п. Кореличи, ул. 8 Марта, д.7 каб.19, тел. 2-13-72).

11.00-12.00 – консультирование граждан специалистами ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» по вопросу досрочного использования средств семейного капитала (г.п. Кореличи, ул. 8 Марта, д.7, каб.13, тел. 3-11-27).

11.00-12.00 – мастер-классы:

«Яичное кракле» — отделение дневного пребывания для инвалидов (г.п. Кореличи, ул. 8 Марта, д.7, каб.5);

«Вязаные аппликации» — отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста (г.п. Кореличи, ул. 8 Марта, д.7, каб.4);

обучение народным танцам: «Кадриль» — отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста (г.п. Кореличи, ул. 8 Марта, д.7, каб.22).

12.00-13.00 – мастер-класс «Поиск информации в интернете» — отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста (г.п. Кореличи, ул. 8 Марта, д.7, каб.4).

11.00-13.00 – консультирование граждан специалистами ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» по вопросам:

— предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;

— ассортиментного перечня социальных услуг, внедрения новых форм социального обслуживания (г.п. Кореличи, ул. 8 Марта, д.7, каб.16, тел. 2-11-19).

14.50-15.35 – профориентационная встреча с учащимися ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Кореличи» на тему «Мое профессиональное будущее» (г.п. Кореличи, ул. Фоменко, 5).

Приглашаем всех  желающих принять участие в проводимых мероприятиях, а также получить консультации по интересующим вопросам.

 
 
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10 февраля 2020 года в управлении по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома и ГУ «Центр социального обслуживания населения
 
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