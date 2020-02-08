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Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

08.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

1 февраля святыня пребывала в кафедральном соборе Воскресения Христова г. Борисова, где был совершен молебен.

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

Первым социальным объектом, куда перевезли копию иконы, стал Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района.

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

Сотрудники учреждения и его посетители встретили святыню у входа, после чего все собрались для молитвы. Перед молебным пением Богородице отец Александр обратился со словом назидания.

Он рассказал об истории чудотворного образа Пресвятой Богородицы, именуемой Жировичской, о чудесах, которые многочисленно произошли и происходят, и о силе молитвы, обращаемой к Пресвятой.

Отец Александр в своем слове отметил: «Пресвятая Богородица сама посетила нас, нам не надо ни куда ехать, вот она Сама посреди нас. Нам осталось только всем сердцем испросить молитв у Нее, дабы она помогла нам и в скорбях, и радостях. Не просите чудес и выздоровлений у людей, просите у Матери Божией, и будет вам дано».

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

По завершении богослужения всех помазали святым маслом, освященном в Жировичах.

Далее сотрудники Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Борисовской епархии отправились в Борисовскую центральную городскую больницу, где также совершили молебен и помазали маслицем больных.

Священник Александр Лукьянович после проповеди пообщался с пациентами больницы, медицинским персоналом и благословил всех: одних – на выздоровление, других – на дальнейшую службу.

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

В завершение икона Божией Матери Жировичская посетила Борисовскую больницу №2.

 
 
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4 февраля по благословению епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению...
 
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