Жировичская икона Божией Матери посетила социально значимые объекты Борисова

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1 февраля святыня пребывала в кафедральном соборе Воскресения Христова г. Борисова, где был совершен молебен.





Первым социальным объектом, куда перевезли копию иконы, стал Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района.





Сотрудники учреждения и его посетители встретили святыню у входа, после чего все собрались для молитвы. Перед молебным пением Богородице отец Александр обратился со словом назидания.

Он рассказал об истории чудотворного образа Пресвятой Богородицы, именуемой Жировичской, о чудесах, которые многочисленно произошли и происходят, и о силе молитвы, обращаемой к Пресвятой.

Отец Александр в своем слове отметил: «Пресвятая Богородица сама посетила нас, нам не надо ни куда ехать, вот она Сама посреди нас. Нам осталось только всем сердцем испросить молитв у Нее, дабы она помогла нам и в скорбях, и радостях. Не просите чудес и выздоровлений у людей, просите у Матери Божией, и будет вам дано».

















По завершении богослужения всех помазали святым маслом, освященном в Жировичах.

Далее сотрудники Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Борисовской епархии отправились в Борисовскую центральную городскую больницу, где также совершили молебен и помазали маслицем больных.

Священник Александр Лукьянович после проповеди пообщался с пациентами больницы, медицинским персоналом и благословил всех: одних – на выздоровление, других – на дальнейшую службу.





















В завершение икона Божией Матери Жировичская посетила Борисовскую больницу №2.