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Минздрав: Белорусские детские кардиохирурги за два дня провели четыре сложные операции

08.02.2020 20:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские детские кардиохирурги провели за посление два дня — 7 и 8 февраля — четыре сложные операции, сообщает пресс-служба Минздрава. Как рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, в центре провели операции Росса детям со сложными органными патологиями. Нашим медикам помогал кардиохирург, президент швейцарского Фонда Калангоса Афксендиос Калангос.


Фото предоставлено пресс-службой Минздрава

«На сегодняшний момент это достаточно редкая операция для нашей страны. Именно поэтому мы пригласили профессора для обучения наших сотрудников. Необходимо поднять уровень хирургии этого порока у нас. Что касается необходимости ее проведения, то, к сожалению, такие пороки развития стали встречаться у белорусских детей несколько раз в год», — рассказал Константин Дроздовский.

Учитывая, что профессор согласился провести несколько мастер-классов белорусские детские кардиохирурги подобрали самые сложные случаи. Но вчера один оказался уникальным. Как признался профессор, такая анатомия, с которой вчера столкнулись врачи, встречается крайне редко.

«В этой операции редко, но встречается критический момент — как, например, у одного из детей — первая септальная ветка отходила очень низко от коронарной артерии, а во второй очень высоко от устья левой коронарной артерии. Если пересечь неправильно, то будет много осложнений, в том числе ишемия. К счастью, нам удалось провести оперативное вмешательство без осложнений», — отметил Афксендиос Калангос.

В Минздраве поясняют, что в мировой практике операцию Росса выполняют реже, чем пересадку сердца. «Операция состояла из нескольких частей, и врачам пришлось почти 2 часа останавливать сердце каждого малыша. Всего в таких операциях принимает участие команда из 15 специалистов. Успех во многом зависит от того, как будут проведены анестезия, искусственное кровообращение, каким будет выхаживание в отделении реанимации, — отмечают в Минздраве. — Подобная операция в Беларуси выполнялась у 11-месячного ребенка, ее провели около 10 лет назад. Тогда помощь оказали американские коллеги. Еще одна — в срочном режиме была проведена одному белорусскому ребенку в конце июня 2019 года».

 
 
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В РНПЦ детской хирургии провели операции Росса детям со сложными органными патологиями.
 
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