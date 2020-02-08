С танцем живота и вышитыми рушниками. Как прошел кастинг «Мисс Беларусь» в Витебске

Источник материала: Tut.by

В Витебске в Городском центре культуры 8 февраля прошел областной кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020». На него пришли 30 девушек из областного центра, Орши, Полоцка, Новополоцка, а также небольших городов региона.

Сразу организаторы измерили рост претенденток на корону первой красавицы страны — он должен быть не ниже 174 см.





Затем началась самопрезентация. Вначале девушки рассказывали о себе и показывали творческие способности. Тех, кто понравился, приглашали в следующий тур — на дефиле в купальниках. Тех, кто прошел и этот этап, — звали на фотосессию.

Первая участница кастинга — 21-летняя воспитательница витебского детсада Евгения, общалась с жюри по-белорусски:

— Я разнастайная творчая асоба: танцую, а яшчэ з цікавасцю вывучаю гісторыю роднай краіны. Конкурс «Міс Беларусь» мне патрэбны, каб выйграць карону і паказаць, што беларускія дзяўчаты — самыя прыгожыя ў свеце, а таксама, каб прафесійна займацца фэшн-індустрыяй.

Евгения станцевала танец живота.

— Спасибо, мы почти в восхищении! Ждем вас в купальнике, — сообщили обрадованной девушке.









23-летняя витеблянка Юлия, по ее словам, с 15 лет в модельном бизнесе. Работала с разными агентствами, год жила в Китае. Но сейчас хочет стать частным психологом, ведет блог в инстаграм, в котором, в частности, приглашает подписчиков помогать приюту для бездомных животных.

— Как давно вы носите брекеты? — спросили у девушки.

— Давно, но в мае уже сниму — надеюсь, как раз к финалу конкурса.

Уверенность в себе не обманула девушку: неизвестно, дойдет ли она до финала, но на дефиле в купальниках в областном кастинге ее пригласили.









21-летняя Дарья родом из Россон, но сейчас живет в Минске, подрабатывает администратором в фитнес-клубе. Девушка любит готовить десерты, шить и вязать.

— Однажды связала своему котику жилеточку и шапочку. Правда, он не очень хотел это носить, — призналась девушка.

Жюри предложило ей рассказать о Россонах:

— У нас — 192 озера. Может быть, вы слышали выражение «Голубое ожерелье Россон»? У нас партизанил Машеров. К сожалению, многие люди уезжают отсюда. Может быть, где-то город экономически и не развит. Но я думаю, что это можно исправить.

— Вы так искренне нам это рассказываете! Идите переодеваться в купальник, — сказала девушке член жюри, директор дирекции спецпроектов ОНТ Елена Лобач.

Кристина — педагог с ростом 180 см из Сенно, принесла жюри свои работы — игрушки из шерсти и роспись по стеклу. Поделки довольно долго рассматривали и хвалили. Но на «купальники» девушку не пригласили.

Не повезло и Екатерине, работнице Обольского керамического завода. Но отказали красиво:

— Мы не можем вырвать с предприятия на пару месяцев человека, который продает кирпич по всей стране.













Будущая учительница из Орши Виктория вышивает белорусские народные рушники. Она принесла несколько своих работ на кастинг. Жюри восхищалось и расспрашивало, какой рушник свадебный, а какой — «дажыначны». Девушка с удовольствием и знанием дела поясняла.

— Заметно, что вам нравится то, чем вы занимаетесь. Ждем вас в купальнике.

На дефиле в купальниках прошли 25 девушек. Из них жюри «отсеяло» еще десятку: на фотосессию пригласили лишь 15.













В 2020 году «Мисс Беларусь» пройдет в двенадцатый раз. За все годы минчанки завоевывали корону дважды. Девушки из регионов побеждали 9 раз. В лидерах — Гродненская область. Красавицы отсюда удостаивались главного приза трижды, у представительниц Витебской, Брестской, Могилевской — по две победы.

Региональные этапы «Мисс Беларусь-2020» прошли в Гомельской, Могилевской, Гродненской и Брестской областях. После Витебска отбор 9 февраля состоится в Минской области. В столице кастинг назначен на 15−16 февраля.









Финал «Мисс Беларусь» состоится 15 мая в Минске.

Организаторы конкурса — телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты.