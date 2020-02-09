Катались с гор из шелухи семечек, во витебских дворах наливали бассейны. История о детстве в 1960-х

Источник материала: Tut.by

Старый мостик, бассейны во дворах, кладбище на месте дома с надписью «Подвиг советского народа бессмертен», деревянные дома вместо многоэтажек — это Московский проспект в Витебске, каким его помнят старожилы. Тогда он еще назывался Смоленским шоссе, по нему не ходили трамваи, а вдоль дорог росли огромные липы. О том, как выглядел этот район города в 1960-х, «Витебскому курьеру.news» рассказала одна из горожанок.





Сейчас Галине Анатольевне 62 года, но когда ее семья переехала в новую пятиэтажку на будущем Московском, ей было 7.

— Мы переехали в новый дом № 30 в 1963 году, в октябре. А через месяц заселили дом № 28, чуть позже — № 26. Дальше стояла только школа № 11, домов совсем не было, — вспоминает Галина Анатольевна. — Со стороны нынешнего проспекта дорога была на уровне нашего окна на первом этаже, и росли вдоль нее большие-большие липы, в обхват, наверное, их только вдвоем можно было взять. Дорогу начали срезать, когда мы уже здесь лет пять прожили.

Развлечения у местных детей были самые простые. За девятиэтажкой у перекрестка начинался аэродром, и туда они ходили смотреть, как прыгают парашютисты. А еще бегали на стройку — катались с гор, состоявших из… шелухи от семечек:

— Мы бегали на стройку, что там скрывать! По сей день не знаю, для чего это делали, но к новым домам привозили шелуху от семечек и по несколько самосвалов высыпали около каждой стройки. Нам нравилось прыгать в эти кучи: скатываешься с них, как зимой с настоящей горки. Катались, пока не прогонят, пока мы не раскатаем эти кучи.

Дом № 30, в котором живет Галина Анатольевна, строили от завода имени Кирова, в нем же были квартиры от фабрики «Знамя индустриализации» и станкостроительного завода имени Коминтерна.

— Когда люди шли утром на работу — это была толпа! Транспорта у нас здесь не было сначала, поэтому шли пешком до площади, а оттуда уже добирались на предприятия. А были и те, кто весь путь до работы шел пешком: смотря какая у кого была зарплата. Самая большая получка у рабочего была тогда 110 рублей.



Двор шестиэтажного дома на Московском проспекте, 1960-е. Фото А. Воинова, «История архитектуры Белоруссии. Советский период»

Когда дорогу расширили, по Московскому проспекту пустили трамвай. Как вспоминает Галина Анатольевна, грохот от него стоял такой, что поначалу было невозможно спать, привыкали к этому шуму с трудом.

За школой № 11 находились пригородные деревни. А там, где сейчас находятся магазин спорттоваров и бывший «Богатырь», стояли двухэтажные бараки на два подъезда. Современной дороги у нынешнего «Евроопта» не было: вместо нее был Гапеевский мост.

— Мост был деревянный, неширокий: две машины разъезжались, и было место для пешеходов. Потом уже проложили трубы, возвели насыпь и засыпали ручей — теперь он протекает в трубе. Когда делали дорогу, мост сначала не ломали: разобрали и сделали одну половину, а потом уже вторую, чтобы люди могли здесь ходить. Когда мы переехали, стройку домов вели до самой школы, и рабочие стелили нам доски, чтобы мы не шли по грязи на уроки.

Директора СШ № 11, Серафима Ивановича, Галина Анатольевна вспоминает как золотого человека, который относился к ученикам как отец и каждого знал по имени.

— Дети были разные, со всего города. Некоторые ребята ходили в школу с ножами. Утром директор стоял на входе и проверял, чтобы в школу заносили что-то такое. А если ребята дрались, то заводил их к себе в кабинет, выяснял причину и наказывал какими-то работами по уборке или ремонту. И никогда ни один ученик ему не нагрубил.



Дворовая сцена

По выходным и праздникам местные школьники выступали на открытых сценах во дворах. Такие и сейчас можно найти на Московском проспекте.

Еще одна интересная дворовая находка — заброшенные бассейны. По словам Галины Анатольевны, один из них, возле дома № 26, наполняли водой, и маленькие дети сидели в нем в жару. Бассейн постоянно чистили, а воду в нем меняли.



Заброшенный бассейн во дворе

Дети бегали смотреть, как раскапывали старое кладбище на будущей площади Победы.

— Там, где сейчас стоит девятиэтажный дом с надписью «Подвиг советского народа бессмертен», находили даже древние мечи. Помню, как зацепили обрывок то ли кольчуги, то ли чего-то такого. Это было очень старое кладбище, и вот сейчас площадь Победы и девятиэтажка стоят на нем.

В 1960-х на угол домов № 26 и № 28 приезжал кинотеатр «Малютка» в автобусе, там показывали мультики. Позже местные жители ходили в кинотеатр «Заря» , он находился на пересечении нынешних проспектов Черняховского и Московского. «Зарю» снесли в начале 1970-х, когда расширяли дорогу: здание стояло там, где сейчас проезжая часть.

— Кинотеатр был кирпичный, желтый с оранжевым оттенком. Помню, что его окна и двери завешивали шторами из красного бархата. Буфет был маленький, купить там можно было только минеральную воду или мороженое. Но бегали туда постоянно. А вот когда начали привозить индейские фильмы, попасть на сеанс стало проблемой. Если парень хотел пойти с девушкой в кино, приходилось выстаивать большую очередь, чтобы купить билеты заранее. Но цены были недорогими: детский билет стоил, кажется, 10 копеек, а взрослый — 20−25 копеек



Кинотеатр «Заря. Фото из архива Валентина Осмоловского

Овраг между Московским проспектом и улицей «Правды» был для местных настоящей зоной отдыха. Дети проводили время на улице, играли в бадминтон, «вышибалу», кегли, «классики», футбол и лапту. Зимой, когда во дворах насыпало снега высотой больше, чем метр, в сугробах прорывали «тоннели».

— Утро, особенно в выходные, начиналось с того, что под окном уже кто-то кричал: «Выходи!». Когда мне было лет 10, у нас во дворе поставили хоккейную коробку и каждую зиму заливали каток. Днем там катались школьники, которым на вторую смену. Потом, часов в шесть вечера, приходила первая смена и была до восьми. После выходила молодежь постарше, до полдесятого. А уже потом на катке были только взрослые. К площадке был подведен свет, а позже появилась даже музыка. Здесь же проходили межрайонные соревнования по хоккею, а летом играли в футбол.

По словам Галины Анатольевны, раньше во дворах были и карусели, и качели, и горки, и турники.

— Все потом поломалось. Когда подрастал мой внук, я года три ходила в домоуправление и требовала, чтобы сделали турники и брусья, чтобы ребята могли заниматься. Сделали, но моему внуку только год пришлось пользоваться — ушел в армию. Но я вижу, что другие дети по утрам там подтягиваются. Сейчас вот поставили кольца для баскетбола, но так высоко, что дети играть там не могут. Сама площадка засыпана гравием, так что ноги можно отбить.



Двор дома № 30

Галина Анатольевна не помнит, чтобы раньше кто-то мусорил во дворе или в овраге, пил и бросал бутылки. Жители новостроек убирали свой двор на субботниках и жили как одна большая семья.

— В нашем подъезде — 20 квартир, и все всех знали, двери можно было даже не закрывать. Жил ветеран войны — очень простой человек, хоть вся грудь в наградах. Жила бывшая партизанка, про нее даже в книге писали. Сейчас из старых жильцов осталось только 5 семей. И даже если кто-то умирает, мы про это уже не знаем. Такого общения, как раньше, сейчас уже нет. Раньше люди больше ценили свой двор и район.