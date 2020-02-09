Неупорядоченные документы исчислялись не делами, а килограммами. До войны в Пинском архиве собралось более 60 тонн неразобранных документов

Источник материала: Полесская правда



В этом году отмечает свой 80-летний юбилей Зональный государственный архив в Пинске. Днем образования архива принято считать 11 февраля 1940 года, когда Советом Народных Комиссаров БССР было принято постановление «Об организации архивного дела в Барановичской, Пинской, Вилейской, Брестской и Белостокской областях БССР». Такую информацию корреспонденту pinsknews.by заведующая отделом обеспечения сохранности, ИПС и использования документов Юлия Зеленко.

Юлия Зеленко отметила, что организация архивного дела на Пинщине имеет свои особенности. Прежде всего, это связано с тем, что западные области Беларуси до сентября 1939 года находились в составе Польши.

Объединение с БССР внесло изменения во все сферы жизни, в том числе и в административно-территориальное деление. 4 декабря 1939 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории Западной Беларуси была создана Пинская область с центром в г. Пинске.

На территории области скопился значительный комплекс документальных материалов, оставшихся от польских органов управления, судов, промышленных предприятий и иных учреждений. Необходимость их систематизации, упорядочения, обеспечения сохранности и использования послужила предпосылкой для создания архива. Кроме этого, не следует забывать, что вновь создаваемые советской властью организации и предприятия также нуждались в сохранности своих документов.

Архиву было выделено подвальное помещение в здании Пинского облисполкома, располагавшегося по ул. Островского, 62 (сейчас это здание по ул. Иркутско-Пинской дивизии, 42, занимаемое индустриально-педагогическим колледжем). В 1940 году штатная численность архива составляла 10 человек. По штатному расписанию на 1941 год в архиве числилось 8 человек: начальник, научный сотрудник, переводчик, инспектор, архивариус, секретарь-машинистка, уборщица, бухгалтер. Архив подчинялся Архивному отделу УНКВД по Пинской области.

На протяжении 1940 – первой половины 1941 годов сотрудники архива осуществляли прием и разбор документов дореволюционного и польского периодов. Планом работы на 1941 год предусматривалось обработать материалы бывших окружного и городского судов, Пинского уездного староства и тюрьмы. Все эти документы не были упорядочены и находились в россыпи. По этой причине их количество исчислялось не делами, как сегодня, а килограммами и тоннами. В частности, общий вес перечисленных документов составлял 66 тонн.

Кроме этого, планировалось принять на хранение материалы бывших польских учреждений, промышленных предприятий, учебных заведений, больниц и железных дорог в количестве еще 50 тонн. Но внезапно начавшаяся война перечеркнула все планы…

Эвакуация документальных материалов из архива в глубь страны не была произведена. Все документы, находившиеся на хранении, вместе с имеющимся имуществом были заперты на замок, а окна и двери забиты досками и заложены кирпичами, камнями, бревнами и другими предметами.

В здании облисполкома в годы войны располагался окружной комиссариат. Помещения архива оставались закрытыми до начала 1944 года. Когда войсками Красной Армии началось освобождение территории Беларуси, оккупационные власти отдали распоряжение сделать в подвальных помещениях бомбоубежище.

Помещения архива были взломаны, документы погрузили в кузова автомашин и вывезли. При перевозке от тряски и ветра часть материалов была утеряна. Стеллажное оборудование было поломано и сожжено, остальное архивное имущество разграблено.

После освобождения г. Пинска от немецко-фашистских захватчиков с 28 июля 1944 года архив возобновил свою деятельность. Первоочередной задачей на тот момент

являлся поиск вывезенных материалов. В результате документы были обнаружены в здании по ул. Кирова, 1, где находились в беспорядочном состоянии, сваленные в кучи на полу, порванные и перерытые, с оторванными обложками. Часть из них была сложена и упакована в ящики, очевидно, подготовлена к вывозу в Германию.

Установить точное количество дел или хотя бы названия фондов, находившихся на хранении в архиве до войны, к сожалению, не представляется возможным, поскольку какие-либо учетные материалы не были обнаружены. Кроме этого, часть документов, как упоминалось выше, была утрачена в ходе перевозки, а некоторые, возможно, были вывезены оккупационными властями.

После войны архив располагался в том же подвальном помещении по ул. Островского, 62. Из-за того, что все имущество и необходимое оборудование было уничтожено, сотрудники архива сами собирали в городе пиломатериал и сколачивали стеллажи.

Штатная численность на тот момент фактически составляла 11 человек вместо 21 согласно штатному расписанию. Не хватало переводчиков, что значительно усложняло работу, поскольку основная масса документов была составлена на немецком и польском языках.

Но, несмотря на имеющиеся трудности, в течение 1944 года на хранение в архив было принято 24 фонда, почти 10 тонн документов. Было разобрано 65 тонн материалов из запланированных 90. В течение 1945 года были отремонтированы помещения архива, установлено стеллажное оборудование.

В ходе разбора материалов были выявлены непрофильные документы, которые на протяжении 1950 – 1960-х годов передавались в архивы Литвы, Польши, Украины и в архивы других областей. Документы дореволюционного периода были переданы на хранение в исторические архивы.

В связи с упразднением Пинской области 8 января 1954 года Пинский областной архив был реорганизован в филиал государственного архива Брестской области. В результате этого изменился состав документов и уменьшилась штатная численность. До 1966 года документы польского и военного периодов были переданы на хранение в областной архив. Численность сотрудников, составлявшая в 1953 году согласно штатному расписанию 30 человек, в 1954 году сократилась до 14.

В 1986 году архив переехал в новое, специально построенное трехэтажное здание по ул. Брестской, 139, где он и располагается сегодня.

В 1996 году на основании Указа Президента Республики Беларусь филиал государственного архива Брестской области в г. Пинске был преобразован в Зональный государственный архив в г. Пинске.

Сегодня в архиве хранится 872 фонда, 264 832 дела. Хронологический период документов – с сентября 1939 года по июнь 1941 года и с июля 1944 года по настоящее время. Это комплекс архивных фондов учреждений, предприятий и организаций г. Пинска, Дрогичинского, Ивановского, Лунинецкого, Пинского и Столинского районов, а также упраздненных Антопольского, Давид-Городокского, Жабчицкого, Ленинского и Логишинского районов. Штат архива в настоящее время составляет 20 человек.

Помимо приема документов на государственное хранение и обеспечение их сохранности, архив контролирует ведение делопроизводства в организациях-источниках комплектования и оказывает им методическую помощь, исполняет поступающие запросы. Архивные материалы используются в средствах массовой информации, для подготовки выставок и публикаций, при написании научных работ.