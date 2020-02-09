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Таунхаусы, велодорожки и «западный обход». Как может измениться Пинск в ближайшую десятилетку

09.02.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общественное обсуждение проекта развития Пинска на ближайшие 10 лет проводит местный горисполком, сообщает "Варяг".


Горожанам уже представили детальный план Юго-Западного жилого района города. Проект разделен на 5 расчетно-планировочных образований. В каждом — своя инфраструктура. Например, в границах улицы Рабочей и реки Пина в перспективе город начнет прирастать жилыми домами. В этом районе планируется построить квартал многоквартирных домов в пять и девять этажей.

Здесь предусмотрены объекты обслуживания и лечебно-амбулаторный комплекс. В том числе – отдельное здание для детского сада и школы. По задумке автора проекта в этом районе должны появиться таунхаусы и одноквартирные дома. Все это — в перспективе на 2030 год.

На презентации говорили и о строительстве благоустроенного городского пляжа в районе бывшего санатория «Жемчужный», велосипедных дорожках  и многом другом. Также затронули вопрос строительства так называемого «западного обхода». В генеральном плане города объездная дорога предусматривает строительство путепровода через железную дорогу с дальнейшим выходом на трассу Р6 и строительство моста через реку.

Как сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Пинского горисполкома Илья Крюковский, в этом году Министерство транспорта и коммуникаций планирует приступить к изучению сметы на строительство. В итоге  станет известно, как и когда построят объездную дорогу в Пинске. 

 
 
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Общественное обсуждение проекта развития Пинска на ближайшие 10 лет проводит местный горисполком.
 
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