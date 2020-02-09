Очередная встреча клуба ветеранов работников культуры «Надежда» была насыщенной

Источник материала: Полесская правда



В конце января состоялось очередное заседание клуба ветеранов работников культуры «Надежда». О том, как прошла встреча корреспонденту pinsknews.by рассказала режиссер методцентра районной централизованной клубной системы Виктория Карпович:

– Участникам клуба была предложена насыщенная программа: экскурсия по Оснежицкой детской школе искусств, по музейной комнате истории Пинского района, в которую Демьян Григорьевич Лемешевский передал альбом с фотографиями и информационным материалом о районе. С ознакомительной экскурсией всех приняла Оснежицкая библиотека, а затем сотрудники Пинского районного Дома ремесел провели для участников клуба мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, где каждый смог поучаствовать в процессе изготовления и оставить себе поделку на память.

Завершила встречу концертная программа Оснежицкой детской школы искусств и участников любительского творчества Оснежицкого районного центра культуры и досуга.

По традиции заседание клуба закончилось праздничным чаепитием, ветераны тепло поблагодарили организаторов встречи за прекрасно проведенное время.







