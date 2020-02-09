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Очередная встреча клуба ветеранов работников культуры «Надежда» была насыщенной

09.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очередная встреча клуба ветеранов работников культуры «Надежда» была насыщенной
В конце января состоялось очередное заседание клуба ветеранов работников культуры «Надежда». О том, как прошла встреча корреспонденту pinsknews.by рассказала режиссер методцентра районной централизованной клубной системы Виктория Карпович:

– Участникам клуба была предложена насыщенная программа: экскурсия по Оснежицкой детской школе искусств, по музейной комнате истории Пинского района, в которую Демьян Григорьевич Лемешевский передал альбом с фотографиями и информационным материалом о районе. С ознакомительной экскурсией всех приняла Оснежицкая библиотека, а затем сотрудники Пинского районного Дома ремесел провели для участников клуба мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, где каждый смог поучаствовать в процессе изготовления и оставить себе поделку на память.

Завершила встречу концертная программа Оснежицкой детской школы искусств и участников любительского творчества Оснежицкого районного центра культуры и досуга.

По традиции заседание клуба закончилось праздничным чаепитием, ветераны тепло поблагодарили организаторов встречи за прекрасно проведенное время.

Очередная встреча клуба ветеранов работников культуры «Надежда» была насыщенной
 Очередная встреча клуба ветеранов работников культуры «Надежда» была насыщенной
 Очередная встреча клуба ветеранов работников культуры «Надежда» была насыщенной

 
 
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