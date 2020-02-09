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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

09.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
В соответствии с решением о проведении мониторинга №21 от 29.01.2020 проведен повторный мониторинг ГУО «Гимназия №3 имени В.З. Коржа г.Пинска». В ходе проведения мониторинга установлено, что все ранее выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

* * *

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору  23.01.2020 – 31.01.2020 проведен повторный мониторинг магазина «Электросила» на территории г.Пинска по адресу: г.Пинск, ул.Центральная 44а, юр.адрес: г.Минск, пр.Незовисимости, д.179., на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения повторного мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, не выявлено.

Инспектор ИНиП Мисюковец А.К.

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Работниками инспекции надзора и профилактики Пинского горрайотдела по ЧС проведен мониторинг ПУП «Фабрика матрацев», (директор – Вайтович Сергей Петрович), в ходе которого изучены вопросы соответствия системы предотвращения пожара требованиям норм и правил (предотвращение образования горючей среды, предотвращение образования в горючей среде источников зажигания); соответствия системы противопожарной защиты требованиям норм и правил (организация своевременной эвакуации людей, обеспечение противопожарной устойчивости зданий и сооружений, ограничение распространение пожара, обнаружения, локализация и обеспечение тушения пожара); выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность (деятельность администрации по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, наличие инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожаров, участие общественных организаций в решении вопросов обеспечения пожарной безопасности). Изучая выше указанные вопросы, уделено особое внимание соблюдению законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики на объекте работниками ПСУП «ПИНСКДРЕВ-ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС» (директор — Невар Вячеслав Иванович). По выявленным нарушениям руководителям указанных организаций вручены рекомендации, установлены сроки предоставления информации о выполнении выявленных недостатков.

Главный специалист ИНиП Пинского горрайотдела по ЧС Шкабара А.В.

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Инспекцией надзора и профилактики Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг Пинского участка ОАО «Белвторресурсы», Брестская область, г.Пинск, ул.Гайдаенко, д.43. В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности допущенные начальником участка. Руководителю ОАО «Белвторресурсы» направлены рекомендации для устранения вышеуказанных нарушений.

Инженер ИНиП А.В. Колб

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №20 от 29.01.2020 проведен повторный мониторинг ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г.Пинска». В ходе проведения мониторинга установлено, что все ранее выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Старший инспектор ИНиП А.С. Кухарчук

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В соответствии с решением главного государственного инспектора по пожарному надзору г.Пинска и Пинского района проведен мониторинг ОАО «Спецавтоматика» при осуществлении деятельности по обслуживанию систем пожарной автоматики в ЧИПУП «Бовикон» по адресу: г.Пинск, ул.Красноармейская, д.53. В ходе проведения мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено.

Старший инспектор ИНиП А.С. Кухарчук

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №5 от 09.01.2020 года проведен мониторинг ЧТПУП «Бовикон». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности. Руководителем организации является Божко Виктор Константинович.

Старший инспектор ИНиП А.С. Кухарчук

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Инспекцией надзора и профилактики проведен мониторинг фермерского хозяйства «БелОсаннаСвет». В ходе проведения мониторинга установлено, что ранее предложенное мероприятие по прохождению обучения по программе пожарно-технического минимума ответственного за пожарную безопасность выполнено, на сегодняшний день субъектом деятельность не осуществляется, все здания проданы.

Инженер ИНиП А.В. Колб

 
Теги: Минск
 
 
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