Безвыходная ситуация. Многодетные развелись - и жить в льготной квартире теперь может только лишенная прав мать

Источник материала: Tut.by

Гродненец Сергей и двое его детей — пятилетняя Лиза и семилетний Арсений — оказались в по-житейски непростой и почти безвыходной ситуации. Вместе со своей бывшей женой они, будучи в статусе многодетной семьи (супруги воспитывали шестерых детей, в том числе и четверых от предыдущих браков женщины) построили с помощью льготного кредита четырехкомнатную квартиру. И здесь история делает неожиданный поворот — в какой-то момент всех детей из семьи забирают. Всему виной — алкоголь и вечеринки в той самой квартире. Позже Сергей исправляется и забирает себе биологически родных Лизу и Сеню. Разводится с женой. Квартиру между бывшими супругами суд делит на две части. Но в своей половине мужчина жить не может.





Во-первых в квартире отключено электричество: бывшая жена не платит по своим счетам, Сергей по своим платит, но не хочет платить по ее — а свет отключают во всей квартире сразу.

Жить в таких условиях Сергей не хочет: опасается, что у органов опеки будут к нему претензии. Однако разменять или продать свою жилплощадь не может: квартира была построена с использованием льготного кредита.

— Вот так, вроде бы и есть свои метры и комнаты, а вроде и нет. И живу я сейчас с детьми с моей мамой, — говорит Сергей и рассказывает, как все начиналось.

Сергей и Татьяна поженились в 2012 году. Через два года построили ту самую четырехкомнатную квартиру в гродненском микрорайоне Ольшанка.

В 2017-м же всех шестерых детей из семьи изъяли из-за асоциального поведения родителей, и органы опеки составили план по защите прав несовершеннолетних. Сергей и Татьяна должны были пройти лечение от алкоголизма в наркодиспансере, посещать консультации специалистов, быть в контакте с органами опеки, навещать детей, когда те находились в приюте. Сергей все беспрекословно выполнял. Татьяна — нет.

В какой-то момент отношения между супругами окончательно разладились и мужчина решил подать на развод — а потом обратился в суд за восстановлением родительских прав. Детей — Лизу и Арсения — ему вернули. Судьбу остальных четверых детей (биологически — Сергею не родных) также решили: двух отдали родственникам их отца, одна девочка воспитывается в приемной семье, еще одна учится в училище.

— Осталась в этой истории «непристроенной» только квартира, — говорит Сергей.

Через какое-то время мужчина через суд разделил квартиру на доли, за ним признали право собственности на часть жилплощади.

— Это две маленькие комнаты по 12 метров и балкон. Однако жить с детьми я там не могу.





Мужчина подробно рассказывает, что мало того, что отключено электричество, в квартире время от времени к тому же находятся посторонние люди.

— Бывшая жена там часто бывает. Можно сказать, что и живет. А так как она решила лечение не проходить и вообще никак не исправляться, то сами понимаете, что в той квартире временами происходит. Соседи рассказывали, что туда постоянно вызывают милицию, — говорит Сергей.

— С детьми там жить нельзя, конечно, — качает головой мама мужчины Надежда Николаевна.

По ее словам, «злую шутку с сыном сыграл льготный кредит».

— Еще 14 лет квартиру нельзя ни продать, ни разделить. Потом там еще прописаны четверо детей. Они, имея сейчас статус социальных сирот, уже встали на очередь, чтобы получить свои метры. Нам объяснили, что, когда они вырастут и получат их, тогда можно будет и эту четырехкомнатную продать. Но сейчас получается вот что. Сергей платит за коммуналку и тут, и там. Жить там невозможно, на другом лицевом счету — долги, из-за которых также могут возникнуть вопросы у органов опеки, — переживает женщина.





Сергей ходил на прием и в различные жилищные комиссии, и в администрацию Ленинского района Гродно, и в горисполком, и на прием к помощнику президента.

— Вопрос у меня ко всем такой: может, можно как-то индивидуально подойти к моей ситуации? Дети воспитываются без матери. Мать асоциальна и дел ей до нас нет. Жилплощадь есть — и новую я никак не построю, но и той пользоваться мы не можем. Я понимаю, что там прописаны и другие дети, и не претендую на их долю в квартире или ее стоимости — но что прямо сейчас делать мне? — спрашивает Сергей.

Связаться с Татьяной TUT.BY не смог: последний известный ее бывшему мужу номер недоступен, в квартире мы ее тоже не застали, на работе — она трудится санитаркой в поликлинике — женщина не появлялась уже более недели.

Что говорят власти?

Недавно мужчине пришел ответ на одно из его обращений — из Гродненского горисполкома за подписью мэра. В нем — давно известное: продажа, мол, квартиры возможна только в случае полного погашения льготного кредита и с разрешения органов опеки и попечительства.

В квартире зарегистрированы четверо несовершеннолетних детей в статусе сирот (физически они там не проживают, один отец умер, один — лишен родительских прав), своих Сергей, восстанавливаясь в правах, прописал с собой у бабушки. Мать детей, Татьяна, зарегистрирована в той же квартире на Ольшанке и, напомним, лишена родительских прав.

«Сообщаем, что повторного права на получение государственной поддержки при строительстве жилья Сергей не имеет, так как утратил статус многодетной семьи», — написано в документе.





— И вроде бы все по закону. А вот по жизни как-то странно и безвыходно. Построить как-то свою личную жизнь сын не может. Снять квартиру — сложно: зарплата у него 500 рублей. Устроиться на какую-то другую работу — проблематично. Сергей — инвалид детства по зрению. Правда, группу детскую сняли. Можно, конечно, оформить взрослую, но тогда он не сможет работать по специальности. Понимаете, мы не то, чтобы что-то выпрашиваем: привыкли работать, где-то что-то подрабатываем, когда есть возможность. А тут оказались в такой странной ситуации, — говорит Надежда Николаевна.

Что говорят юристы?

— То обстоятельство, что квартира была приобретена с использованием льготного кредита, существенно сокращает перечень возможных вариантов для разрешения этой ситуации, — говорит адвокат Минской городской коллегии адвокатов юридической консультации Московского района Андрей Барановский. — Действительно, Указом президента «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» установлен законодательный запрет на продажу таких жилых помещений. В этой же ситуации еще все осложнено и тем, что в квартире зарегистрированы дети, имеющие статус сирот. До погашения льготного кредита и достижения детьми совершеннолетнего возраста продать свою долю в жилом помещении герой статьи не сможет. Что касается дарения или мены квартиры, то этот вопрос следует обсуждать непосредственно с банком и местной властью. Реальным решением проблемы может стать досрочное погашение льготного кредита. И тогда уже можно рассматривать другие варианты выхода из ситуации.

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