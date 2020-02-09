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По законам физики

09.02.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Изучение физики как учебной дисциплины для учащихся учреждений общего среднего образования начинается с седьмого класса, а с физическими явлениями в живой и неживой природе человек встречается каждый день, часто не задумываясь об их происхождении. Изучение физики как учебной дисциплины для учащихся учреждений общего среднего образования начинается с седьмого класса, а с физическими явлениями в живой и неживой природе человек встречается каждый день, часто не задумываясь об их происхождении.Ученики средней школы №1 г. Чашники изучают физику под руководством опытного педагога, учителя высшей квалификационной категории Владимира Ивановича Гуркова. Вот уже не одну пятилетку трудятся вместе на общий результат и учащиеся, и педагог. Физика — сложная дисциплина, тем не менее  абитуриенты выбирают этот учебный предмет для централизованного тестирования. Многие не обходятся без этой точной науки. 

По законам физики

В этом году в областную столицу на олимпиаду по физике отправились сразу два девятиклассника из первой школы райцентра — Артём Агель и Николай Балаш. Олимпиадные задания состояли из теоретической и практической частей, по результатам которых и формировался конечный итог.
«Готовились мы с ребятами к олимпиаде, начиная с восьмого класса, так как школьная программа не включает необходимого объема материала, — отметил Владимир Иванович. — Поэтому всё свободное время уделяли изучению проблемных вопросов. Конкуренция была ожидаемая — ведь приезжают всегда лучшие из лучших, чтобы продемонстрировать уровень владения знаниями, умениями, навыками в этом направлении. В этот раз в областном этапе республиканской олимпиады по физике участвовали 26 учащихся из разных уголков Витебщины. В первый день ребята состязались во владении теоретическим материалом, во второй — в умении применять имеющиеся знания на практике. В теоретической части за пять часов необходимо было решить около тридцати заданий, сформированных в три блока.
По итогам двух дней олимпиады Артём удостоен диплома третьей степени, а Коля остановился в шаге от пьедестала, показав достойный результат. Но есть резерв, есть к чему стремиться, и мы, конечно же, будем стараться не сбавлять заданного темпа».

Радует, что ребята из средней школы №1 райцентра смогли составить достойную конкуренцию своим сверстникам из разных учреждений общего среднего образования области, в том числе учащимся лицеев, гимназий.

Молодцы! Так держать!

Наталия ШИРКО.

 

 
 
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Изучение физики как учебной дисциплины для учащихся учреждений общего среднего образования начинается с седьмого класса, а с физическими явлениями в
 
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