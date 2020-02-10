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Алексиевич рассказала, как относится к Лукашенко и оппозиции
10.02.2020 17:34 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич признала, что не знает лидеров, которые так сопротивлялись бы Москве, как Александра Лукашенко.
Об этом она
«Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко. Таких сильных лидеров я не нахожу. Это не означает, что я за Лукашенко, но совпали наши интересы и его интересы. Это печально, но это так», - заявила она.
Писательница надеется, что в нынешней ситуации не будет ни революции, ни гражданской войны. «Мне не нравится ни одна революция, которая была в истории. Но любая власть, построенная на культуре насилия, по логике этим и заканчивается», - сказала Алексиевич.
Ноуреат заявила, что выступает за демократическое государство, но лидером она стать бы не смогла. «Как интеллектуал я представляю, что нужно делать, но никогда не смогла бы стать политическим лидером, так как я не могла бы пожертвовать жизнью ни одного человека, ни одного ребенка. А нынешние системы построены на том, что даже ребенок ничего не стоит, какая там слезинка».
Алексиевич уверена, что ни власти, ни оппозиции не нравится собственный народ. Когда «тем и другим удается вдруг что-то сформулировать, народ сразу находится». Все ищут новые смыслы.
«И я тоже в поиске и очень рада, что больше не занимаюсь книгами о природе зла. Сегодня я работаю над книгами о человеке, который может любить и создан для любви», - сказала она.
Светлана Алексиевич - советская и белорусская писательница, журналистка, сценарист документальных фильмов. Первый белорусский лауреат Нобелевской премии по литературе (2015 год).
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Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич признала, что не знает лидеров, которые так сопротивлялись бы Москве, как Александра Лукашенко.
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