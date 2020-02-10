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Алексиевич рассказала, как относится к Лукашенко и оппозиции

10.02.2020 17:34 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич признала, что не знает лидеров, которые так сопротивлялись бы Москве, как Александра Лукашенко.

Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода» 10 февраля.

«Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко. Таких сильных лидеров я не нахожу. Это не означает, что я за Лукашенко, но совпали наши интересы и его интересы. Это печально, но это так», - заявила она.

Писательница надеется, что в нынешней ситуации не будет ни революции, ни гражданской войны. «Мне не нравится ни одна революция, которая была в истории. Но любая власть, построенная на культуре насилия, по логике этим и заканчивается», - сказала Алексиевич.

Ноуреат заявила, что выступает за демократическое государство, но лидером она стать бы не смогла. «Как интеллектуал я представляю, что нужно делать, но никогда не смогла бы стать политическим лидером, так как я не могла бы пожертвовать жизнью ни одного человека, ни одного ребенка. А нынешние системы построены на том, что даже ребенок ничего не стоит, какая там слезинка».

Алексиевич уверена, что ни власти, ни оппозиции не нравится собственный народ. Когда «тем и другим удается вдруг что-то сформулировать, народ сразу находится». Все ищут новые смыслы.

«И я тоже в поиске и очень рада, что больше не занимаюсь книгами о природе зла. Сегодня я работаю над книгами о человеке, который может любить и создан для любви», - сказала она.

Светлана Алексиевич - советская и белорусская писательница, журналистка, сценарист документальных фильмов. Первый белорусский лауреат Нобелевской премии по литературе (2015 год).

 
 
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Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич признала, что не знает лидеров, которые так сопротивлялись бы Москве, как Александра Лукашенко.
 
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