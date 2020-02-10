К Дню всех влюбленных зоопарк устроит свидание лам

Источник материала: Tut.by

В зоопарке 14 февраля устроят романтическую встречу для двух лам Шурика и Веснушки. Гостей приглашают посмотреть на свидание животных. Подробности сообщают на сайте столичного зоопарка.



Фото: minskzoo.by

14 февраля, в 13.00, зоотехники зоопарка устроят романтическое свидание для животных. Как поведут себя ламы? Понаблюдать за поведением и реакцией животных можно будет на центральной аллее, где располагается их вольер.

— Зря мы считаем, что только люди способны на яркие и нежные проявления чувств, — говорят в зоопарке.

Лама Веснушка прибыла в столицу из Гродненского зоопарка, а Шурик родом из Липецка. В ноябре у них родилась милая маленькая лама.



Фото: minskzoo.by

Для гостей также установят фотозону «места для поцелуев».

14, 15, 16 февраля для посетителей зоопарка действует акция «1+1» — два человека проходят по цене одного билета.