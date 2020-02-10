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К Дню всех влюбленных зоопарк устроит свидание лам
10.02.2020 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В зоопарке 14 февраля устроят романтическую встречу для двух лам Шурика и Веснушки. Гостей приглашают посмотреть на свидание животных. Подробности
14 февраля, в 13.00, зоотехники зоопарка устроят романтическое свидание для животных. Как поведут себя ламы? Понаблюдать за поведением и реакцией животных можно будет на центральной аллее, где располагается их вольер.
— Зря мы считаем, что только люди способны на яркие и нежные проявления чувств, — говорят в зоопарке.
Лама Веснушка прибыла в столицу из Гродненского зоопарка, а Шурик родом из Липецка. В ноябре у них
Для гостей также установят фотозону «места для поцелуев».
14, 15, 16 февраля для посетителей зоопарка действует акция «1+1» — два человека проходят по цене одного билета.
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14 февраля в зоопарке устроят романтическую встречу для двух лам Шурика и Веснушки. Гостей приглашают посмотреть на свидание животных.
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