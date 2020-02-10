ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К Дню всех влюбленных зоопарк устроит свидание лам

10.02.2020 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В зоопарке 14 февраля устроят романтическую встречу для двух лам Шурика и Веснушки. Гостей приглашают посмотреть на свидание животных. Подробности сообщают на сайте столичного зоопарка.


Фото: minskzoo.by

14 февраля, в 13.00, зоотехники зоопарка устроят романтическое свидание для животных. Как поведут себя ламы? Понаблюдать за поведением и реакцией животных можно будет на центральной аллее, где располагается их вольер.

— Зря мы считаем, что только люди способны на яркие и нежные проявления чувств, — говорят в зоопарке.

Лама Веснушка прибыла в столицу из Гродненского зоопарка, а Шурик родом из Липецка. В ноябре у них родилась милая маленькая лама.


Фото: minskzoo.by

Для гостей также установят фотозону «места для поцелуев».

14, 15, 16 февраля для посетителей зоопарка действует акция «1+1» — два человека проходят по цене одного билета.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 февраля в зоопарке устроят романтическую встречу для двух лам Шурика и Веснушки. Гостей приглашают посмотреть на свидание животных.
 
Новости дня
Новости общества
 
Алексиевич рассказала, как относится к Лукашенко и оппозиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика