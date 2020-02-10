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В Рогачевском районе почти на каждый брак приходится по разводу

10.02.2020 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе количество браков приблизилось к количеству разводов, сообщает «Гомельская правда».

По информации рогачевского загса, в 2019 году в районе было зарегистрировано 288 браков, а разводов — 227.

Ситуацией недовольны и в церкви — за весь прошлый год в районе не прошло ни одного венчания.

 
 
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Ситуацией недовольны и в церкви - за весь прошлый год в районе не прошло ни одного венчания.
 
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