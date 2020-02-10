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В Рогачевском районе почти на каждый брак приходится по разводу
10.02.2020 17:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе количество браков приблизилось к количеству разводов,
По информации рогачевского загса, в 2019 году в районе было зарегистрировано 288 браков, а разводов — 227.
Ситуацией недовольны и в церкви — за весь прошлый год в районе не прошло ни одного венчания.
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Ситуацией недовольны и в церкви - за весь прошлый год в районе не прошло ни одного венчания.
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