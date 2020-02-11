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Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району информирует о проведении семинара

11.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району ИМНС Республики Беларусь по Жлобинскому району информирует о проведении семинаров 18 февраля начало 10-30 ч. в г. Жлобин, 25 февраля начало 11-00 ч. в г. Речица  РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на тему «Действующая практика налогового законодательства и некоторые особенности его применения в 2020 году» с участием специалистов инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области.

Место проведение семинара в г. Жлобин — ул. Урицкого, 84.

Место проведения семинара в г. Речица — ул. Советская, 27.

 
 
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Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району ИМНС Республики Беларусь по Жлобинскому району информирует о проведении семинаров 18...
 
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