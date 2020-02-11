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Минобороны: Если у солдата-срочника обнаружат проблемы со здоровьем, его госпитализируют
11.02.2020 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Вооруженных силах Беларуси есть все необходимые условия для того, чтобы наблюдать за призывниками, у которых есть медицинские противопоказания. Об этом
— Командиры, медицинские работники вооруженных сил, они, естественно, за военнослужащими, которые только придут в армию, будут пристально смотреть. И ошибочно мнение, что призывник пришел в вооруженные силы, ему сразу дали полную нагрузку.
Альховик отметил, что физическая и психологическая нагрузка для солдат-срочников нарастает постепенно. При этом в вооруженных силах существует постоянный мониторинг за тем, как военнослужащий справляется с задачами. Если на каком-то этапе службы у солдата-срочника обнаружат проблемы со здоровьем, его госпитализируют в медсанчасть, а по необходимости незамедлительно доставят в больницу.
В Беларуси, напомним,
Молодые люди, которые ранее считались со своими диагнозами негодными к службе, а по новому закону могут идти в армию, будут зачислены в запас.
— Их переосвидетельствование будет проведено в установленном порядке, как это прописано нормативными актами. То есть раз в три года. Внеплановое переосвидетельствование призывников, состоящих в запасе по состоянию здоровья, в настоящий момент не планируется, —
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Если на каком-то этапе службы у солдата-срочника обнаружат проблемы со здоровьем, его госпитализируют в медсанчасть, а по необходимости незамедлительно доставят в...
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