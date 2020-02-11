«То, что мы на карантине, - хорошая идея». Как «Великий камень» встречает вернувшихся из Китая

Источник материала: Tut.by

Вспышка коронавируса скорректировала не только учебные планы студентов , которые прилетают из Китая на учебу в Беларусь, но и планы тех, кто работает на территории «Великого камня». Сотрудникам, вернувшимся из Поднебесной, продлевают отпуск и просят 14 дней не выходить из дома. О том, как в Китайско-белорусском индустриальном парке стараются «минимизировать риски распространения вируса», — в материале TUT.BY.





На входе в административное здание «Великого камня» висит памятка с информацией о коронавирусе. На журнальном столике и около лифтов стоят антисептики, а на ресепшене — коробка с масками. Но работники в масках нам не встречаются.

— Их носят только некоторые. Например, уборщицы, — описывает обстановку бариста Роман. — В прошлый понедельник нам выдали респираторы. Я свой надевал два дня, потом решил, что не буду. Во-первых, работать в нем не удобно. Во-вторых, сомневаюсь, что он сильно защитит. Ну и в-третьих, все, кто прилетает из Китая, 14 дней на карантине, так что люди в офисе — здоровы. А вся эта паника у нас в головах.

Китайцев в офисе Роман сейчас видит реже. После новогодних каникул, чтобы работать на территории «Великого камня», из Китая в Беларусь планировали приехать около 400 человек. Вспышка коронавируса изменила их планы. На данный момент прилетевших всего 29, к середине марта ждут еще 47.



Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка «Великий камень»

— Это специалисты, которые очень нужны здесь для работы. Остальные остались в Китае, — поясняет ситуацию Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка «Великий камень». — Все же, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, мы должны продолжать проект.

Большинство из тех, кто собирался прилететь, строители. Из-за форс-мажора, поясняет собеседник, китайская сторона изменила правила работы, и на объекты, где должны были трудиться именно их специалисты, допустили рабочих из белорусских субподрядных организаций.

— Вот строящийся инновационный центр, — показывает объект в окно Кирилл Коротеев. — Здесь должны были трудиться около 100 китайских строителей. Сейчас их подменили белорусы.

«Руководители отделов, сотрудники которых на карантине, привозят нам продукты»

Из сотрудников, которые уже вернулись из Поднебесной, четверо белорусы, остальные — китайцы. «Правило 14 дней» — для всех. Всем им продлили отпуск на две недели, но те, кто может работать удаленно, подключились к коллегам онлайн. Среди них Ли Синь.





Из Китая она прилетела 31 января, в офис ей в следующий понедельник. Карантин девушка проходит дома в Минске. Без срочной необходимости у нее попросили не выходить из квартиры, поэтому мы общаемся по телефону.

— В аэропорту мне сделали тест на вирус, он показал: со мной все хорошо, — говорит собеседница. — Но инфекция может проявиться в течение 14 дней, поэтому то, что мы находимся на карантине, — хорошая идея. Все-таки это ответственность и за свое здоровье, и за здоровье окружающих.

В Китай в гости к родителям Ли Синь улетела еще 1 января. Тогда, вспоминает, никто не говорил про коронавирус. Ее семья живет на севере станы, от провинции Хубэй, которая находится на юге, это далеко.

— Мама с папой волновались, как я поеду в аэропорт, ведь там много людей. Предлагали остаться, — говорит девушка. — Но я решила лететь. Насколько я понимаю, тех, кто позже вернется, все равно ждет карантин, поэтому лучше начать его пораньше, чтобы поскорее закончить, — и на работу. Я уже очень скучаю по коллегам.



На входе в административное здание «Великого камня» висит памятка с информацией о коронавирусе

А пока Ли Синь и тех, кто, как она, трудится из дома, поддерживают коллеги. Например, если ей нужны продукты, иностранка сообщает об этом своему начальнику, и тот после работы все привозит.

— Так делают все руководители отделов, сотрудники которых на карантине, — вводит в курс дела девушка. — А еще я учусь, поэтому, когда нужно, прошу у начальника распечатать мне необходимый для занятий материал. Все это он оставляет под дверью моей квартиры. Он уходит, и я забираю.

По словам Кирилла Коротеева, о сотрудниках, которые прилетают из Китая, они сообщают местным властям, медикам. Еще до прилета коллегу Ли Синь попросили передать китаянке, чтобы она подошла в поликлинику. Там иностранке измерили температуру, давление, посмотрели горло — еще раз убедились, что она в порядке, и отпустили домой.



У лифтов стоят антисептики

— В течение 14 дней утром и вечером я измеряю температуру, сообщаю данные коллеге с работы, и он вносит их в специальную таблицу, — рассказывает девушка.

Таблица находится во внутреннем чате компании. Тут данные о температуре тех, кто вернулся из Китая. Посмотреть их может каждый сотрудник. Это, объясняет Кирилл Коротеев, еще один способ устранить панику среди работников.

— Мы решили: все должно быть максимально открыто, — говорит собеседник. — Людям нужно понимать, что происходит.

«Не было цели, чтобы на время карантина сотрудники попали в вакуум»

Еще часть сотрудников, которые находятся в 14-дневном отпуске, живут в арендном доме на территории «Великого камня». Для них специально выделили один подъезд.





— Это новый дом. Заселяться в него люди стали только в конце прошлого года, и так получилось, что один из подъездов оставался пустым. Мы предложили занять его тем, кто на карантине, — описывает ситуацию Кирилл Коротеев. — Меблировка там одинаковая, поэтому люди были не против. К тому же все понимают: это вынужденная мера.

Каждый, кто на карантине, живет в отдельной квартире. Уборку здесь проводят не с обычными моющими средствами, а дезинфицирующими. А еще в этом же здании находится Волмянский ФАП. У всех жильцов есть номер его заведующей. Раз в два-три дня иностранцы, которые недавно прилетели из Китая, спускаются к медику на осмотр. За две недели тревожный звоночек был один.





— У одного из китайских граждан поднялась температура, — рассказывает Ольга Уварова, главный врач Смолевичской ЦРБ, к этой больнице относится ФАП. — Чтобы подстраховаться, на скорой его отвезли в «инфекционку».

Опасения не подтвердились: у мужчины простуда.



Вход в бокс, где 14 дней будут жить строители, которые прилетели из Китая

Есть на карантине и строители. Таких пока четверо, но ждут еще 15. Ван Чжаоян — один из сотрудников парка — рассказывает, что в аэропорт встречать китайцев работники ездят на двух машинах. Затем водитель одной из них пересаживается к коллеге во второе авто. И на работу возвращается уже с ним.

— За руль пустой машины садится тот из прибывших китайцев, у кого есть права. Он привозит в «Великий камень» работников, которые прилетели из Китая и живут на территории парка. В итоге контакт между теми, кто был в Беларуси и находился в Китае, минимальный, — говорит собеседник, и мы снова возвращаемся к быту строителей.





Живут они на территории строительного городка. Тут размещено пять компаний, у каждой есть своя изоляционная камера. Проходим в камеру № 1. Справа от входа небольшой стол, на нем антисептики, маски, термометры.

— Каждый, кто входит в бокс, должен обработать руки, — описывает правила поведения Ван Чжаоян. — Затем, оставив вещи в комнате, он возвращается за маской и измеряет температуру.

Комнат в первой изоляционной камере пять. Каждая рассчитана на два человека. Обстановка максимально простая — две кровати и стол. Душ, туалет и кухня общие.

— Одни компании решили, что сотрудники будут готовить сами, — рассказывает собеседник. — Другие, что еду им будут приносить и оставлять под дверью.



Комната, где 14 дней будут жить строители, которые прилетели из Китая

— А чем 14 дней строители на карантине будут заниматься?

— Когда есть интернет, всегда есть чем заняться, — шутит работник парка.

— У нас не было цели, чтобы сотрудники, которые работают на территории индустриального парка, на время карантина попали в вакуум. Для этого нет никаких оснований, — подключается к разговору Кирилл Коротеев. — Все, что мы делаем — это перестраховка. Все, кто возвращается из Китая, проходят тест на коронавирус в аэропорту. Результаты у всех хорошие. Но, если вдруг что-то пойдет не так, мы максимально готовы к тому, чтобы локализовать последствия. Наша цель — минимизировать риски распространения вируса.