«Приехали на заработки». Во время пожара в московском хостеле погибли два белоруса

Источник материала: Tut.by

Вечером в понедельник на юго-западе Москвы произошел пожар. Как рассказали TUT.BY в посольстве Беларуси в России, во время ЧП в хостеле погибли два белоруса — 30-летний мужчина из Гродненской области и 54-летний — из Гомельской.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Пожар в московском хостеле «Три звезды» произошел вечером 10 февраля около 20.00.

— Погибли двое белорусских граждан, их личности установлены. Одному погибшему 30 лет, второму — 54, — рассказал TUT.BY Александр Суворов, заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России.

По сообщению ТАСС , возгорание произошло на четвертом этаже хостела на улице Новаторов, дом 15, его площадь составила 15 кв. м. Пожар случился рядом с комнатой, где жили белорусы.

— Они приехали на заработки, были зарегистрированы, с документами все было в порядке, законопослушные граждане, — отмечают в посольстве. — Тела погибших доставлены в бюро судебных экспертиз, вскрытия еще не было. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Родственники погибших в курсе произошедшего. Как рассказали TUT.BY, 30-летний мужчина родом из Гродненской области, 54-летний — из Гомельской. Связаться с хостелом «Три звезды» невозможно: телефон недоступен.

Расследованием пожара и гибели людей занимается Следственный комитет.