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«Приехали на заработки». Во время пожара в московском хостеле погибли два белоруса
11.02.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером в понедельник на юго-западе Москвы произошел пожар. Как рассказали TUT.BY в посольстве Беларуси в России, во время ЧП в хостеле погибли два белоруса — 30-летний мужчина из Гродненской области и 54-летний — из Гомельской.
Пожар в московском хостеле «Три звезды» произошел вечером 10 февраля около 20.00.
— Погибли двое белорусских граждан, их личности установлены. Одному погибшему 30 лет, второму — 54, — рассказал TUT.BY Александр Суворов, заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России.
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— Они приехали на заработки, были зарегистрированы, с документами все было в порядке, законопослушные граждане, — отмечают в посольстве. — Тела погибших доставлены в бюро судебных экспертиз, вскрытия еще не было. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Родственники погибших в курсе произошедшего. Как рассказали TUT.BY, 30-летний мужчина родом из Гродненской области, 54-летний — из Гомельской. Связаться с хостелом «Три звезды» невозможно: телефон недоступен.
Расследованием пожара и гибели людей занимается Следственный комитет.
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Вечером в понедельник на юго-западе Москвы произошел пожар. Как рассказали TUT.BY в посольстве Беларуси в России, во время ЧП в хостеле погибли два белоруса - 30-летний...
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