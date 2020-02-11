В честь 31-й годовщины

Источник материала: Чырвоны прамень

15 февраля исполняется 31 год со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. По традиции на повестке дня такой порой значатся обследование социально-бытовых условий семей воинов-интернационалистов, оказание помощи нуждающимся, благоустройство воинских захоронений. Плюс тематические выставки в библиотеках, мероприятия историко-патриотической направленности в школах. Всё это очень важно.





14 февраля в Новолукомле возле памятника воинам-интернационалистам состоится митинг с участием районного руководства, представителей трудовых коллективов, учащейся молодёжи, членов общественных объединений. Участники по традиции возложат венки и цветы к монументу. Начало мероприятия — в 10.00.

По окончании в Новолукомльском Дворце культуры пройдёт концерт, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.