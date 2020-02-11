ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В честь 31-й годовщины

11.02.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

15 февраля исполняется 31 год со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. По традиции на повестке дня такой порой значатся обследование социально-бытовых условий семей воинов-интернационалистов, оказание помощи нуждающимся, благоустройство воинских захоронений. Плюс тематические выставки в библиотеках, мероприятия историко-патриотической направленности в школах. Всё это очень важно.

В честь 31-й годовщины

14 февраля в Новолукомле возле памятника воинам-интернационалистам состоится митинг с участием районного руководства, представителей трудовых коллективов, учащейся молодёжи, членов общественных объединений. Участники по традиции возложат венки и цветы к монументу. Начало мероприятия — в 10.00.
По окончании в Новолукомльском Дворце культуры пройдёт концерт, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 февраля исполняется 31 год со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. По традиции на повестке дня такой порой
 
Новости дня
Новости общества
 
Перечень незаселённых арендных квартир государственного жилфонда на территории Парохонского сельсовета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика