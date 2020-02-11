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Может, настало время пересмотреть домашнюю библиотеку? Вот куда можете отдать книги в Могилеве
11.02.2020 14:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Книги для Солтановского психоневрологического дома-интерната собирает Центральная городская библиотека Могилева. Принести их можно до 14 февраля,
Книги должны быть новыми — не старше 10 лет — и в хорошем состоянии. Приносить их нужно по адресу: улица Первомайская, 30. А до 14 февраля, потому что эта дата — Международный день дарения книг.
«Вдруг именно ваша книга, попав в чьи-то руки, изменит жизнь другого человека?», говорят организаторы.
Если есть вопросы, звоните по телефону (8 0222) 22−95−78.
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Библиотека Могилева собирает книги для психоневрологического дома-интерната.
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