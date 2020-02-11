Может, настало время пересмотреть домашнюю библиотеку? Вот куда можете отдать книги в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Книги для Солтановского психоневрологического дома-интерната собирает Центральная городская библиотека Могилева. Принести их можно до 14 февраля, сообщают здесь, — но есть условия.



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Книги должны быть новыми — не старше 10 лет — и в хорошем состоянии. Приносить их нужно по адресу: улица Первомайская, 30. А до 14 февраля, потому что эта дата — Международный день дарения книг.

«Вдруг именно ваша книга, попав в чьи-то руки, изменит жизнь другого человека?», говорят организаторы.

Если есть вопросы, звоните по телефону (8 0222) 22−95−78.