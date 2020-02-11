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Банка краски и 1,48 рубля ущерба. Прокурор запросил для двух анархистов по 7 лет колонии за акции у суда и СИЗО

11.02.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Советского района Минска начались прения по уголовному делу в отношении двух анархистов. За две осенние акции, которые молодые люди учтроили возле зданий городского суда и СИЗО, прокурор просит приговорить их к 7 годам лишения свободы каждого.


Фото: TUT.BY

Прокурор Максим Сенив просит приговорить каждого из обвиняемых к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

На судебной скамье оказались двое 19-летних анархистов: Иван Комар и Никита Емельянов. Их обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

Согласно обвинению, 24 или 25 сентября 2019-го они приехали к зданию Минского городского суда и забросали его лампочками, заполненными краской. Ущерб составил 143 рубля, а действия квалифицировали по ст. 341 УК — порча имущества. За такое максимум грозит арест.

Кроме того, в октябре 2019-го, по версии следствия, они купили компоненты и собрали коктейль Молотова, а 12 или 13 ноября приехали на Володарского, но запущенная в СИЗО № 1 бутылка не загорелась. И фигуранты повторили попытку 19 или 20 октября. В итоге была повреждена дверь административного корпуса: ущерб составил 1 рубль и 48 копеек. Эти действия квалифицированы уже по двум статьям: как незаконные действия с горючими предметами, а также попытка и собственно повреждение историко-культурной ценности (таковой считается замок Пищало, где расположен изолятор). За это фигурантам грозит вплоть до реального срока, от 3 до 12 лет лишения свободы.

Причиненный ущерб обвиняемые компенсировали до начала процесса.

Еще на первом заседании сторона защиты уточняла, считается ли исторической сама дверь, установленная в административном здании возле СИЗО, ведь постройка — уже времен СССР? Как выяснилось, дверь меняли после 2000 года, с деревянной на металлическую. А охранная табличка о статусе самого замка имеется лишь внутри и не видна с улицы.

Накануне в суде завершился допрос свидетелей и самих обвиняемых.

Из допроса сотрудников СИЗО следует, что после первой неудачной попытки атаки они и не поняли толком, что произошло: нашли разбитую бутылку и выбросили ее, повреждений не было. Уже потом в интернете прочитали, что эта была акция анархистов в знак солидарности с политзаключенными.

Во второй раз на двери были заметны небольшие повреждения, а рядом сней произошло небольшое возгорание. Но огнетушитель, говорят, не понадобился, на ремонт хватило сил слесаря и банки краски.

Молодых людей задержали в тот же день на соседней от СИЗО улице. Милиционеры обратили внимание, что парни были одеты не по погоде и явно переодевались. В рюкзаках у них нашли теплую одежду, пропахшую горючим. С того дня, 20 октября прошлого года, оба находятся под стражей на все той же Володарке.

Никита Емельянов на допросе в суде заявил, что его напарник Иван Комар ничего не знал — он просто просил его купить лампочки, краску и горючее. Но в свои планы друга не посвящал, только просил сходить за компанию и снять на камеру все, что увидит.

Обвиняемый подчеркнул, что все компоненты для коктейля Молотова можно свободно купить в магазине, поэтому вины по статье о покупке, перевозке и изготовлении горючих предметов он не признает.

А суть акций он пояснил желанием поддержать политзаключенных, в том числе анархиста Дмитрия Полиенко, которого судили осенью 2019-го.

Иван Комар во время допроса пояснил, что лишь покупал то, о чем просил приятель, а также снимал первые две акции, но из-за «не согласия со взглядами» и методами Емельянова идти с ним в третий раз уже отказался и просто ждал в сквере рядом с изолятором. А приятель в этот раз записывал происходящее на закрепленную на голове камеру.

 
Теги: Минск
 
 
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