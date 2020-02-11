ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во дворе за строящимся «БК-Капитал» срубили восемь деревьев. Жители возмущены и вызывали милицию

11.02.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В центре Минска, прямо за зданием строящегося бизнес-центра на Октябрьской площади, есть жилые дома. Местные возмущены: в воскресенье там срубили восемь деревьев — ради расширения подъездной дороги к бизнес-центру «БК-Капитал».


Слева, за ограждением — дорога, которую будут расширять до шести метров

Минус восемь деревьев

Жители двух домов в центре Минска (проспект Независимости, 27А и улица Янки Купалы, 23) обратились в редакцию. У них во дворе 9 февраля вырубили восемь деревьев — в основном липы и березы.

— Утром в воскресенье подъехал микроавтобус, оттуда вышли парни в спецодежде. Мы думали, что они старые ветки будут срезать. Но от деревьев остались лишь пеньки! — рассказывает Ольга, которая живет в доме № 23 по улице Янки Купалы. — Мы выбежали на улицу, но рабочие не хотели с нами разговаривать и показывать разрешение на вырубку деревьев. Сказали: «Если хотите — вызывайте милицию». Мы вызвали.

Местная жительница объясняет, что позже им показали проект строящегося здания «БК-Капитал» и уверили, что все согласовано.

Светлана Галузо — старожил дома № 23. Она рассказывает, что деревья во дворе высаживали ветераны войны, которые заселились в дом, построенный в 1959-м.


Светлана Галузо показывает, где спилили деревья

— Наши родители все это организовали, привезли несколько машин земли, саженцы. Здесь было очень здорово. Но это уже второй набег. Лет пять-восемь назад реконструировали двор — тогда уничтожили 12 шикарных кленов.

Валерий живет в доме, который расположен еще ближе к строящемуся бизнес-центру, — по проспекту Независимости, 27А. Он говорит:

 — Оказалось, здесь будет расширение дороги, прямо мимо нас пройдет подъезд к «БК-Капитал». Почему нельзя обустроить проезд со стороны бизнес-центра «Велком» или со стороны проспекта Независимости? Зачем вести машины во дворы? Как они себе это представляют? Кажется, все забыли, что здесь живут люди. Почему с нами никто не обсуждал, что дорогу будут расширять? Всего в нескольких метрах от дома будет идти поток автомобилей.


Красной линией на карте обозначена дорога, которую планируют расширить и превратить в подъезд к новому зданию на Октябрьской площади.

Жители обращают внимание, что дорога, которую расширят, проходит рядом с гимназией № 24 — более интенсивное движение, считают они, может угрожать безопасности детей. Раньше во двор гимназии было два входа, теперь один закрыт — как раз из-за стройки, к которой часто подъезжает строительная техника.


Застройщик: дорогу расширят до шести метров, но привезут деревья из питомника

TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу застройщика многофункционального комплекса «БК-Капитал» — «Дубай Вотер Фронт» (до переименования — компания «Белинте Роба»).

Там говорят, что проектная документация на строительство подъездных путей разработана и утверждена в установленном законодательством порядке, в том числе — с УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Транспортное обслуживание бизнес-центра обустроят с двух направлений.

  • Заезд — выезд с улицы Интернациональной по расширяемому до шести метров существующему проезду вдоль гимназии и жилого дома (Независимости, 27А). На въезде установят шлагбаум.
  • Въезд для VIP-персон — с проспекта Независимости по существующему проезду вдоль ресторана «Гости».

— Прорабатывалось несколько вариантов организации транспортного обслуживания объекта, выбран и реализован тот, который получил все необходимые согласования, — отмечают в компании.


Та самая дорога со стороны Интернациональной, которую будут расширять

Что касается деревьев, то больше их вырубать здесь не будут. Воскресная вырубка была разрешена, она прошла на основании инвентаризационного плана, согласованного «Зеленстроем» Центрального района Минска. Это подтверждено заключениями экологической экспертизы и РУП «Главгосстройэкспертиза», говорит застройщик.

— Принципиальная позиция нашей компании — в сохранении всех экологических норм и правил при возведении жилых и административных зданий. Мы считаем, что город для комфортной жизни должен иметь достаточное количество зеленых насаждений. Именно по этой причине по собственной инициативе в подходящее время года мы произведем в этом районе озеленение взрослыми деревьями из питомника — так, как это было сделано в конце прошлого года в многофункциональном комплексе «Маяк Минска», где было высажено более 240 деревьев.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорят, что все это - ради расширения подъездной дороги к бизнес-центру «БК-Капитал».
 
Новости дня
Новости общества
 
Может, настало время пересмотреть домашнюю библиотеку? Вот куда можете отдать книги в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика