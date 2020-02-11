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Во дворе за строящимся «БК-Капитал» срубили восемь деревьев. Жители возмущены и вызывали милицию
11.02.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Минска, прямо за зданием строящегося бизнес-центра на Октябрьской площади, есть жилые дома. Местные возмущены: в воскресенье там срубили восемь деревьев — ради расширения подъездной дороги к бизнес-центру «БК-Капитал».
Минус восемь деревьев
Жители двух домов в центре Минска (проспект Независимости, 27А и улица Янки Купалы, 23) обратились в редакцию. У них во дворе 9 февраля вырубили восемь деревьев — в основном липы и березы.
— Утром в воскресенье подъехал микроавтобус, оттуда вышли парни в спецодежде. Мы думали, что они старые ветки будут срезать. Но от деревьев остались лишь пеньки! — рассказывает Ольга, которая живет в доме № 23 по улице Янки Купалы. — Мы выбежали на улицу, но рабочие не хотели с нами разговаривать и показывать разрешение на вырубку деревьев. Сказали: «Если хотите — вызывайте милицию». Мы вызвали.
Местная жительница объясняет, что позже им показали проект строящегося здания «БК-Капитал» и уверили, что все согласовано.
Светлана Галузо — старожил дома № 23. Она рассказывает, что деревья во дворе высаживали ветераны войны, которые заселились в дом, построенный в 1959-м.
— Наши родители все это организовали, привезли несколько машин земли, саженцы. Здесь было очень здорово. Но это уже второй набег. Лет пять-восемь назад реконструировали двор — тогда уничтожили 12 шикарных кленов.
Валерий живет в доме, который расположен еще ближе к строящемуся бизнес-центру, — по проспекту Независимости, 27А. Он говорит:
— Оказалось, здесь будет расширение дороги, прямо мимо нас пройдет подъезд к «БК-Капитал». Почему нельзя обустроить проезд со стороны бизнес-центра «Велком» или со стороны проспекта Независимости? Зачем вести машины во дворы? Как они себе это представляют? Кажется, все забыли, что здесь живут люди. Почему с нами никто не обсуждал, что дорогу будут расширять? Всего в нескольких метрах от дома будет идти поток автомобилей.
Красной линией на карте обозначена дорога, которую планируют расширить и превратить в подъезд к новому зданию на Октябрьской площади.
Жители обращают внимание, что дорога, которую расширят, проходит рядом с гимназией № 24 — более интенсивное движение, считают они, может угрожать безопасности детей. Раньше во двор гимназии было два входа, теперь один закрыт — как раз из-за стройки, к которой часто подъезжает строительная техника.
Застройщик: дорогу расширят до шести метров, но привезут деревья из питомника
TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу застройщика многофункционального комплекса «БК-Капитал» — «Дубай Вотер Фронт» (
Там говорят, что проектная документация на строительство подъездных путей разработана и утверждена в установленном законодательством порядке, в том числе — с УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Транспортное обслуживание бизнес-центра обустроят с двух направлений.
— Прорабатывалось несколько вариантов организации транспортного обслуживания объекта, выбран и реализован тот, который получил все необходимые согласования, — отмечают в компании.
Что касается деревьев, то больше их вырубать здесь не будут. Воскресная вырубка была разрешена, она прошла на основании инвентаризационного плана, согласованного «Зеленстроем» Центрального района Минска. Это подтверждено заключениями экологической экспертизы и РУП «Главгосстройэкспертиза», говорит застройщик.
— Принципиальная позиция нашей компании — в сохранении всех экологических норм и правил при возведении жилых и административных зданий. Мы считаем, что город для комфортной жизни должен иметь достаточное количество зеленых насаждений. Именно по этой причине по собственной инициативе в подходящее время года мы произведем в этом районе озеленение взрослыми деревьями из питомника — так, как это было сделано в конце прошлого года в многофункциональном комплексе «Маяк Минска», где было высажено более 240 деревьев.
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Говорят, что все это - ради расширения подъездной дороги к бизнес-центру «БК-Капитал».
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