Во дворе за строящимся «БК-Капитал» срубили восемь деревьев. Жители возмущены и вызывали милицию

Источник материала: Tut.by

В центре Минска, прямо за зданием строящегося бизнес-центра на Октябрьской площади, есть жилые дома. Местные возмущены: в воскресенье там срубили восемь деревьев — ради расширения подъездной дороги к бизнес-центру «БК-Капитал».



Слева, за ограждением — дорога, которую будут расширять до шести метров

Минус восемь деревьев

Жители двух домов в центре Минска (проспект Независимости, 27А и улица Янки Купалы, 23) обратились в редакцию. У них во дворе 9 февраля вырубили восемь деревьев — в основном липы и березы.

— Утром в воскресенье подъехал микроавтобус, оттуда вышли парни в спецодежде. Мы думали, что они старые ветки будут срезать. Но от деревьев остались лишь пеньки! — рассказывает Ольга, которая живет в доме № 23 по улице Янки Купалы. — Мы выбежали на улицу, но рабочие не хотели с нами разговаривать и показывать разрешение на вырубку деревьев. Сказали: «Если хотите — вызывайте милицию». Мы вызвали.

Местная жительница объясняет, что позже им показали проект строящегося здания «БК-Капитал» и уверили, что все согласовано.

Светлана Галузо — старожил дома № 23. Она рассказывает, что деревья во дворе высаживали ветераны войны, которые заселились в дом, построенный в 1959-м.



Светлана Галузо показывает, где спилили деревья

— Наши родители все это организовали, привезли несколько машин земли, саженцы. Здесь было очень здорово. Но это уже второй набег. Лет пять-восемь назад реконструировали двор — тогда уничтожили 12 шикарных кленов.

Валерий живет в доме, который расположен еще ближе к строящемуся бизнес-центру, — по проспекту Независимости, 27А. Он говорит:

— Оказалось, здесь будет расширение дороги, прямо мимо нас пройдет подъезд к «БК-Капитал». Почему нельзя обустроить проезд со стороны бизнес-центра «Велком» или со стороны проспекта Независимости? Зачем вести машины во дворы? Как они себе это представляют? Кажется, все забыли, что здесь живут люди. Почему с нами никто не обсуждал, что дорогу будут расширять? Всего в нескольких метрах от дома будет идти поток автомобилей.





Красной линией на карте обозначена дорога, которую планируют расширить и превратить в подъезд к новому зданию на Октябрьской площади.

Жители обращают внимание, что дорога, которую расширят, проходит рядом с гимназией № 24 — более интенсивное движение, считают они, может угрожать безопасности детей. Раньше во двор гимназии было два входа, теперь один закрыт — как раз из-за стройки, к которой часто подъезжает строительная техника.





Застройщик: дорогу расширят до шести метров, но привезут деревья из питомника

TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу застройщика многофункционального комплекса «БК-Капитал» — «Дубай Вотер Фронт» ( до переименования — компания «Белинте Роба»).

Там говорят, что проектная документация на строительство подъездных путей разработана и утверждена в установленном законодательством порядке, в том числе — с УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Транспортное обслуживание бизнес-центра обустроят с двух направлений.

Заезд — выезд с улицы Интернациональной по расширяемому до шести метров существующему проезду вдоль гимназии и жилого дома (Независимости, 27А). На въезде установят шлагбаум.

Въезд для VIP-персон — с проспекта Независимости по существующему проезду вдоль ресторана «Гости».

— Прорабатывалось несколько вариантов организации транспортного обслуживания объекта, выбран и реализован тот, который получил все необходимые согласования, — отмечают в компании.



Та самая дорога со стороны Интернациональной, которую будут расширять

Что касается деревьев, то больше их вырубать здесь не будут. Воскресная вырубка была разрешена, она прошла на основании инвентаризационного плана, согласованного «Зеленстроем» Центрального района Минска. Это подтверждено заключениями экологической экспертизы и РУП «Главгосстройэкспертиза», говорит застройщик.

— Принципиальная позиция нашей компании — в сохранении всех экологических норм и правил при возведении жилых и административных зданий. Мы считаем, что город для комфортной жизни должен иметь достаточное количество зеленых насаждений. Именно по этой причине по собственной инициативе в подходящее время года мы произведем в этом районе озеленение взрослыми деревьями из питомника — так, как это было сделано в конце прошлого года в многофункциональном комплексе «Маяк Минска», где было высажено более 240 деревьев.