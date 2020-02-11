|
Подростка, пропавшего в Ошмянах более недели назад, нашли в Новогрудском районе
11.02.2020 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ошмянах нашли 16-летнего парня, который более недели назад ушел к другу и пропал. Ранее подросток уже сбегал из дома,
Андрей Жамойть ушел из дома утром 2 февраля. Сказал родителям, что идет к другу — и с тех пор его никто не видел.
11 февраля жители деревни Щорсы Новогрудского района сообщили участковому, что заметили парня, о розыске которого узнали из СМИ. Андрея нашли и доставили в Новогрудский РОВД,
По предварительной информации, в тот день молодой человек вышел из дома и на попутках добрался в поселок Вороново, где провел два дня, затем — в Новогрудок. Там и был, ночевал в подъездах. Потом отправился в Щорсы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Жамойть ушел из дома утром 2 февраля. Сказал родителям, что идет к другу - и с тех пор его никто не видел.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)