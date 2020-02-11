Подростка, пропавшего в Ошмянах более недели назад, нашли в Новогрудском районе

Источник материала: Tut.by

В Ошмянах нашли 16-летнего парня, который более недели назад ушел к другу и пропал. Ранее подросток уже сбегал из дома, сообщала тогда милиция.

Андрей Жамойть ушел из дома утром 2 февраля. Сказал родителям, что идет к другу — и с тех пор его никто не видел.



Фото: t.me/pressmvd

11 февраля жители деревни Щорсы Новогрудского района сообщили участковому, что заметили парня, о розыске которого узнали из СМИ. Андрея нашли и доставили в Новогрудский РОВД, сообщили в милиции. Туда уже поехали родственники парня.

По предварительной информации, в тот день молодой человек вышел из дома и на попутках добрался в поселок Вороново, где провел два дня, затем — в Новогрудок. Там и был, ночевал в подъездах. Потом отправился в Щорсы.