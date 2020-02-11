Льготы по уплате страховых взносов некоторым категориям граждан предусмотрены при обязательном страховании жилого дома

Источник материала: Полесская правда



ВНИМАНИЮ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

В соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» объектами обязательного страхования являются одноквартирные жилые дома и квартиры в блокированном жилом доме, зарегистрированные организацией по государственной регистрации недвижимого имущества и постоянно используемые для проживания и хозяйственных нужд.

Объектом страхования являются строения, пространственно не отделенные от объема жилого дома или квартиры в блокированном жилом доме и предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд. Срок обязательного страхования строений: с 1 января по 31 декабря 2020 года.

С 2020 года по данному виду обязательного страхования предусмотрены льготы гражданам, относящимся к категориям, перечисленным в пунктах 2-13 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», в том числе, строения которых находятся в совместной собственности супругов, один из которых относится к данной категории граждан, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам; а также неработающим пенсионерам, размер пенсии которых за январь текущего года не превышает трех базовых величин, установленных на 1 января, при условии, что с ними не проживают или проживают, но не ведут совместное хозяйство, трудоспособные члены семьи; гражданам, у которых совокупный доход на члена семьи за прошедший календарный год не превышает трех базовых величин в месяц.

Предоставление льгот по уплате страховых взносов производится по заявительному принципу.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по обязательному страхованию строений, при наступлении страхового случая, возмещение за утрату (гибель) или повреждение строений выплачивается в размере 50 процентов от причиненного ущерба. Обеспечить защиту имущественных интересов в полном объеме позволит договор добровольного страхования строений и домашнего имущества.