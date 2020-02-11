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Льготы по уплате страховых взносов некоторым категориям граждан предусмотрены при обязательном страховании жилого дома
11.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» объектами обязательного страхования являются одноквартирные жилые дома и квартиры в блокированном жилом доме, зарегистрированные организацией по государственной регистрации недвижимого имущества и постоянно используемые для проживания и хозяйственных нужд.
Объектом страхования являются строения, пространственно не отделенные от объема жилого дома или квартиры в блокированном жилом доме и предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд. Срок обязательного страхования строений: с 1 января по 31 декабря 2020 года.
С 2020 года по данному виду обязательного страхования предусмотрены льготы гражданам, относящимся к категориям, перечисленным в пунктах 2-13 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», в том числе, строения которых находятся в совместной собственности супругов, один из которых относится к данной категории граждан, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам; а также неработающим пенсионерам, размер пенсии которых за январь текущего года не превышает трех базовых величин, установленных на 1 января, при условии, что с ними не проживают или проживают, но не ведут совместное хозяйство, трудоспособные члены семьи; гражданам, у которых совокупный доход на члена семьи за прошедший календарный год не превышает трех базовых величин в месяц.
Предоставление льгот по уплате страховых взносов производится по заявительному принципу.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по обязательному страхованию строений, при наступлении страхового случая, возмещение за утрату (гибель) или повреждение строений выплачивается в размере 50 процентов от причиненного ущерба. Обеспечить защиту имущественных интересов в полном объеме позволит договор добровольного страхования строений и домашнего имущества.
Дополнительную информацию об условиях добровольного и обязательного страхования можно получить, обратившись в представительство Белгосстраха по месту жительства либо на сайте:
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Льготы по уплате страховых взносов некоторым категориям граждан предусмотрены при обязательном страховании жилого дома
> ВНИМАНИЮ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ! В соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от...
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