ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Льготы по уплате страховых взносов некоторым категориям граждан предусмотрены при обязательном страховании жилого дома

11.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Льготы по уплате страховых взносов некоторым категориям граждан предусмотрены при обязательном страховании жилого дома
ВНИМАНИЮ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

В соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» объектами обязательного страхования являются одноквартирные жилые дома и квартиры в блокированном жилом доме, зарегистрированные организацией по государственной регистрации недвижимого имущества и постоянно используемые для проживания и хозяйственных нужд.

Объектом страхования являются строения, пространственно не отделенные от объема жилого дома или квартиры в блокированном жилом доме и предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд. Срок обязательного страхования строений: с 1 января по 31 декабря 2020 года.

С 2020 года по данному виду обязательного страхования предусмотрены льготы гражданам, относящимся к категориям, перечисленным в пунктах 2-13 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», в том числе, строения которых находятся в совместной собственности супругов, один из которых относится к данной категории граждан, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам; а также неработающим пенсионерам, размер пенсии которых за январь текущего года не превышает трех базовых величин, установленных на 1 января, при условии, что с ними не проживают или проживают, но не ведут совместное хозяйство, трудоспособные члены семьи; гражданам, у которых совокупный доход на члена семьи за прошедший календарный год не превышает трех базовых величин в месяц.

Предоставление льгот по уплате страховых взносов производится по заявительному принципу.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по обязательному страхованию строений, при наступлении страхового случая, возмещение за утрату (гибель) или повреждение строений выплачивается в размере 50 процентов от причиненного ущерба. Обеспечить защиту имущественных интересов в полном объеме позволит договор добровольного страхования строений и домашнего имущества.

Дополнительную информацию об условиях добровольного и обязательного страхования можно получить, обратившись в представительство Белгосстраха по месту жительства либо на сайте: brest.bgs.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> ВНИМАНИЮ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ! В соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от...
 
Новости дня
Новости общества
 
Два старэйшыя сыночкі і тры меншанькія дочкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика