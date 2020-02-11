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Подтасованные факты и фейки сродни химическому оружию: Лукашенко провел совещание с руководителями СМИ

11.02.2020 17:14 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусским информационным агентствам не хватает остроты и оперативности, в стране нужен новостной канал в стиле Euronews.

Об этом шла речь на совещании у Александр Лукашенко с руководителями государственных СМИ, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет - право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность.

«И это право мы как суверенное и независимое государство должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе на информационном поле. Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится», - подчеркнул он. 

Лукашенко раскритиковал белорусские телеканалы. Он отметил, что в течение дня люди очень заняты и хотят получить главную информацию, а не «слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи».

Глава государство отметил:, что смотрит телевизор в столовой. Он сам часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. Президент считает, что нужна сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом.

Президент считает, что современная пресса стала не только средством донесения информации, но и полноценным оружием, причем массового поражения.

Подтасованные факты, фейки, дипфейки, когда аудиторией умело манипулируют, уводя от важных проблем «сродни химическому оружию». «Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени», - предупредил Лукашенко.

Он ориентировал государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей. Президент отметил также, что зачастую в эфире государственных СМИ не хватает остроты и оперативности.

Руководители госСМИ внесли президенту ряд предложений. Среди них, например, создание новостного канала наподобие Euronews и строительство медиацентра.

При этом глава государства подчеркнул, что лишних денег на эти проекты нет. Надо определиться, что необходимо в первую очередь: обновить съемочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или же построить медиацентр. «Все надо. Но надо выстроить по приоритетам. Прошу это иметь в виду», - сказал Лукашенко.

По итогам совещания гендиректор БЕЛТА Ирина Акулович рассказала, что во время разговора поднимались вопросы развития госСМИ, которые должны более активно сотрудничать, создавать и развивать совместный контент.

 
 
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Белорусским информационным агентствам не хватает остроты и оперативности, в стране нужен новостной канал в стиле Euronews.
 
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