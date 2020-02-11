Подробно об участии читайте в положении конкурса.
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Стартует конкурс на лучший социальный проект по профилактике правонарушений в молодежной среде
11.02.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Подробно об участии читайте в положении конкурса.
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Положение о конкурсе на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних(далее - конкурс), определяет условия и...
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