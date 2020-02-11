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«Можно сравнить, наверное, с Euronews, может быть, с BBC». Эйсмонт рассказал о новом телеканале

11.02.2020 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал каким будет новостной телеканал, речь о котором сегодня зашла на совещании руководителей госСМИ с президентом.


Фото: president.gov.by

— Я рассматривал бы этот проект как проект всех государственных СМИ. Это будет, как мы пока видим, типичный новостной информационно-аналитический телевизионный канал. Можно сравнить, наверное, с Euronews, может быть, с BBC, пусть это нескромно, пока мы еще не создали его. Как мы предполагаем, вещать он будет с 7.00 до 24.00. Будет создан на базе Белтелерадиокомпании, Агентства теленовостей. Это будет отдельная кнопка. И он будет работать в увязке с расширенной интернет-дирекцией Белтелерадиокомпании, которую тоже вот-вот ждут большие реформы, — заявил Эйсмонт.

Он также сообщил, что все прозвучавшие на совещании предложения были поддержаны. И анонсировал появление в стране еще одного информационного интернет-портала. «Это будет симбиоз телевидения и интернета», — пояснил Эйсмонт.

Что же касается телеканала, то стоит задача, чтобы он был как минимум зарегистрирован.

— С сегодняшнего же дня начнем работать над тем, чтобы он как можно скорее вышел в эфир, — подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.

 
Теги: Новости
 
 
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- С сегодняшнего же дня начнем работать над тем, чтобы он как можно скорее вышел в эфир, - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.
 
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