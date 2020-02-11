Проведены мониторинги вопросов состояния охраны труда

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В ходе проведения мониторингов особое внимание уделялось созданию для работающих безопасных и здоровых условий труда, надлежащего производственного быта работников, выполнению нанимателями коллективных договоров. Также оказывалась консультативно-методическая помощь нанимателям в осуществлении работы по охране труда в организации.

Следует отметить, что нанимателями, в основном, обеспечиваются здоровые и безопасные условия труда, принимаются необходимые меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний.