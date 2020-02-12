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Хозяйство в Слонимском районе «продавало» умерших коров работникам. Недосчитались 160 голов

12.02.2020 09:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из хозяйств в Слонимском районе коров якобы продавали местным жителям, а по факту отправляли в могильник. Всего сельчане «купили» более 150 буренок, рассказывает телеканал ОНТ.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

Мама местной жительницы Марины Микулич работает дояркой на ферме «Мижевичи». По документам там же она «купила» 14 коров. Почти каждый месяц из скромной зарплаты в 300 рублей значился вычет за то, чего нет.

 — Она ничего не знала, когда начали высчитывать. Поначалу говорили написать заявление, высчитывали и по 70 рублей, и по 113. Переживает, конечно, постоянно на работе скандалы, начальница объяснительные заставляет писать, — рассказывает Марина Микулич.

Таким способом за год только с этой фермы исчезли почти 160 голов. Кто-то брал на себя финансовый груз, чтобы не потерять работу. А кто-то из местных жителей и вовсе не знал, что числится покупателем крупного рогатого скота — мертвых буренок за наличные забирал индивидуальный предприниматель, а в кассу деньги вносил от имени работников.

 — Когда фактически увеличился падеж, должностные лица хозяйства, не устанавливая виновных, не проводя вскрытия, не устанавливая реальные причины, что входило в их непосредственные обязанности, придумали такую схему, — говорит начальник Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области Сергей Туптало.

Но почему в хозяйстве вообще гибнут коровы, еще предстоит выяснить. «Мижевичи» сейчас в трудной ситуации. Это одно из слабейших сельхозпредприятий в Слонимском районе: долги, текучка кадров, нет здесь даже своей постоянной ветеринарной службы, а это сказывается на сохранности скота.

— Не всегда есть денежные средства [у хозяйства] для закупки ветеринарных препаратов и для оказания помощи животным, — говорит начальник Слонимской районной ветеринарной станции Виктор Бирюк. —  Без хорошего питания и ухода скот не вырастишь.

Когда в годовых отчетах по «Мижевичам» от ветслужб и статистиков оказались нестыковки, свою проверку начала и прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» в отношении бригадира хозяйства.

В ближайшее время финансовая проверка ждет и другие хозяйства Слонимского района.

 
 
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В одном из хозяйств в Слонимском районе коров якобы продавали местным жителям, а по факту отправляли в могильник. Всего сельчане «купили» почти 160 буренок.
 
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